PSOE y PP enfrían la opción de una abstención de los populares

El PSOE y el PP enfrían la opción de una abstención de los populares para que permita la investidura del candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha descartado este lunes que el Partido Popular (PP) se vaya a absterner en la investidura del candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Preferimos ser la alternativa a que España se quede sin alternativa", ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

"Somos incompatibles en el programa y hay desconfianza", ha resaltado García Egea para explicar que el PP no se va a abstener a una investidura de Sánchez. "No podemos abocar a España a tener un presidente en el que no confían ni sus socios", ha criticado, pues para el 'popular' la repetición de los comicios se ha tratado de "un plebiscito personal" y "un referéndum" hacia la figura de Sánchez.

El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha dicho que los socialistas no insistirán. "Creo que no cabe esperar la abstención del PP. Tiene un margen muy escaso, por la presión de la ultraderecha. Por lo manifestado, parece que no lo van a hacer. No merece la pena seguir insistiendo", ha expresado el ministro.

Ábalos ha añadido que el compromiso del PSOE es que no se tengan que celebrar nuevas elecciones y que esperan que las formaciones que no sean el PP y VOX "contribuyan a desbloqueo".

García Egea, por su parte, ha dicho que el responsable del éxito o fracaso de la investidura es el candidato socialista. "Sánchez es el que lidera la negociación y es el responsable de lo que ocurra", ha subrayado.

Critica a la lista más votada

García Egea ha criticado que Sánchez plantee que gobierne la lista más votada ahora, ya que ha argumentado que en ciudades como Navarra, Castelldefels o Badalona no gobierna la lista más votada, que es el PP.

"Sino hubiera vivido lo que he vivido con el PSOE me lo creería, pero yo he vivido el momento en el que nosotros le hemos pedido que deje gobernar en Navarra a 'Navarra Suma' -que no pacte con Bildu- y ahí está gobernando el PSOE con Bildu", ha afeado. EH Bildu no forma parte del Ejecutivo de Navarra, pero aportó cinco abstenciones para posibilitar la investidura de María Chivite el pasado agosto.

Con todo, el dirigente del PP se ha mostrado "notablemente satisfecho" con el resultado electoral de su partido. El PP obtuvo 28 escaños, 22 más que en las pasadas elecciones del 28 de abril y aumentó casi 700.000 votos.