Rivera no dimite pero convocará una ejecutiva urgente tras el desastre de Ciudadanos

Albert Rivera seguirá liderando Ciudadanos, pero convocará una ejecutiva nacional extraordinaria tras convertirse en el gran perdedor de la noche electoral de este domingo. Ciudadanos solo obtiene 10 escaños, 47 menos que en las elecciones del 28 de abril. Así, el partido pierde más del 75% de sus actas y cae a la quinta plaza, por detrás de Esquerra Republicana que ha conseguido 13 escaños. Además, Ciudadanos se queda en blanco en más de la mitad de las comunidades autónomas. No obtiene presencia en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia y País Vasco.

En su comparecencia tras los resultados el político ha asegurado que convocará el lunes una ejecutiva nacional urgente y extraordinaria "para compartir los resultados y asumir las decisiones que haya que tomar". "No quiero hacer lo que he visto hacer a otros, tras perder y registrar un mal resultado sin paliativos y sin excusas. No quiero darle vueltas, los líderes políticos debemos asumir los resultados" ha afirmado en alusión a sus oponentes. Así, Rivera ha señalado que "Ciudadanos debe marcar un nuevo rumbo a partir del lunes". Los 53 miembros que ahora componen la ejecutiva del partido están convocados a las diez de la mañana en la sede del partido en Ventas.

La caída de los de Rivera supone una de las mayores en la historia de la democracia española. Solo la UCD experimentó una bajada tan abultada. Nada más que tres miembros del núcleo duro de dirección de Ciudadanos sobreviven junto a su presidente, Albert Rivera, en el nuevo grupo que tendrá el partido en el Congreso de los Diputados, compuesto sólo por diez parlamentarios frente a los 57 de la anterior legislatura. Por tanto, se quedan fuera del Congreso relevantes dirigentes del partido como su secretario general, José Manuel Villegas, que no saca escaño por Almería; Fran Hervías, que tampoco lo obtiene en Granada; Miguel Gutiérrez, que era secretario general del Grupo en el Congreso de los Diputados y que tampoco obtiene escaño en Madrid;o Melisa Rodríguez, que se queda fuera en Santa Cruz de Tenerife.

El candidato ha seguido el recuento de votos desde la sede de Ciudadanos en Madrid, pero a diferencia de la anterior noche electoral, esta vez el partido no ha instalado un escenario en la calle, y tampoco se ha repetido la imagen de decenas de afiliados congregados para seguir el escrutinio de las papeletas.