Podremos ver los catálogos de las tiendas desde WhatsApp

WhatsApp Bussines fue lanzada hace unos años, creada para empresas con la idea de ofrecer a estas, unas funciones diferenciadoras frente a la aplicación para el resto de usuarios. Ahora conocemos una nueva posibilidad para la versión destinada a los comercios y tiendas, esta novedad permitirá que los clientes podamos ver el catálogo completo desde la propia app de mensajería.

De momento, la función solo está disponible en algunos países aunque poco a poco se irá ampliando. Mark Zuckerberg nos sigue mejorando así su oferta, permitiendo que los usuarios la utilicemos en todo momento. Por esto incluye utilidades tanto para el trabajo como para nuestra vida personal, pensando también en las pequeñas y medianas empresas a la hora de facilitar este trabajo con el que no necesitarán crear una página web u otras herramientas que tienen un amplio coste.

Cómo funciona el catálogo de WhatsApp

Utilizarlo será muy fácil, las tiendas solo tendrán que subir imágenes de los productos que quieren poner en venta, precio y la información que quieran dar sobre su el producto concreto. Además de otras opciones que ya se permiten a las tiendas, como puede ser la dirección de la tienda, enlazarlo a nuestra web o número de teléfono.

Para crear el propio catálogo, los comercios solo tendrán que seguir estos pasos:

1. Ir a configuración

2. Después a Configuración empresarial

3. Catálogo

4. Añadir imágenes e información

5. Guardar y ¡listo! Ya estaría creado el catálogo y disponible para los usuarios.

WhatsApp intenta que sea sencillo y para eso nos ofrece incluso un tutorial, para que no sea nada lioso y todos puedan utilizar esta nueva función. Una de las ventajas para los comercios es que no necesitaremos de almacenamiento dado que esta nueva función no ocupará memoria, estará todo en la nube.

Una herramienta para todo el mundo

Esta novedad es compatible tanto con Android como con iOS y los países a los que ha llegado por ahora son Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Brasil, India e Indonesia pero según han confirmado, muy pronto llegará al resto de países, entre los que estará España.

El mundo de la tecnología va avanzando a pasos agigantados y es por ello que cada vez somos más usuarios los que compramos de manera online sin tener que movernos de casa, algo que desde ahora será más factible incluso con aquellos comercios que están comenzando su etapa digital, dejando paso al as nuevas tecnologías que permiten alcanzar un público mayor.