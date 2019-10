Cómo crear un perfil de empresa en WhatsApp

Los negocios y empresas tienen la posibilidad de utilizar WhatsApp de una manera avanzada, con algunas características que no encontramos en la aplicación de WhatsApp tradicional. Para que puedas comenzar a usarla y aprovechar todas sus ventajas, te vamos a dar los pasos que debes seguir.

En el momento en el que comencemos a utilizar WhatsApp con un perfil de empresa, nuestro modo de comunicarnos cambiará, por ello se recomienda únicamente comenzar a usarlo de este modo con un teléfono que esté expresamente dedicado a tu empresa, evitando confusiones con temas más personales.

Cómo crear nuestro perfil de empresa

Para comenzar a crear nuestro perfil de empresa debemos descargarnos la aplicación WhatsApp Business, disponible de forma gratuita en la tienda de aplicaciones tanto de Android, como de iOS. Una app que sustituirá a la de WhatsApp tradicional si ya la tenemos instalada en nuestro smartphone, por lo que debemos desinstalar la clásica.

Una vez la tenemos instalada, debemos seguir los sencillos pasos que nos van proponiendo, aunque si nos saltamos alguno, no ocurre nada, dado que después podremos terminar de configurarlo a nuestro antojo. Lo que no puede faltar desde un principio es el nombre de la empresa, el cual WhatsApp no permite repetir, por lo que no será recomendable dejarlo pasar demasiado tiempo por si se nos adelantan. Dentro de la categoría, debemos elegir el sector al que pertenecemos, aunque si ninguno se adapta nosotros, siempre podemos escoger “otro”.

Configurar nuestro perfil de empresa en WhatsApp

Una vez tenemos la cuenta creada, nos aparecerá una aplicación muy similar a la clasica de WhatsApp, aunque con tonalidad es diferentes y muchas otras opciones dentro de los ajustes. Para comenzar a configurar nuestro perfil, tocamos sobre los tres puntos de la parte superior y posteriormente en ajustes.

Cómo podéis ver en las imágenes, aquí nos encontramos con los llamados ajustes de empresa, desde donde vamos a poder personalizar nuestro perfil. En este podremos cambiar nuestra foto, escogiendo nuestro logotipo, así como la dirección física si la tenemos, una descripción de nuestra actividad empresarial para que nos conozcan los clientes y evidentemente la dirección web de nuestra empresa.

Otro de los aspectos interesantes en la versión para empresas de WhatsApp es que nos permite conocer las estadísticas de nuestro perfil, conociendo en todo momento cuantos mensajes hemos recibido y conocer de una manera exacta nuestra actividad desde que utilizamos la aplicación WhatsApp Business.

Además, podemos compartir nuestro perfil de empresa en WhatsApp con una URL propia, haciendo que desde nuestra página web o redes sociales nos puedan contactar sin necesidad de darles nuestro número de teléfono.

Mensajes personalizados y adaptados

Para completar nuestro repaso por WhatsApp Business, tenemos la posibilidad de crear una serie de mensajes automáticos a nuestros clientes, mediante el cual podemos informarles nuestro horario de atención o crear nosotros mismo mensajes con respuesta rápida para preguntas o cuestiones que suelen hacernos. Una gran abanico de posibilidades para hacer crecer tu negocio en la era digital.