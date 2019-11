Joy Tab Kids: un tablet de 8 pulgadas diseñado para sobrevivir a nuestros hijos

No existe otro gadget que sea más indicado para los chavales que un tablet. Eso sí, supervisado y controlado por los mayores, para que no abusen durante demasiadas horas todos los días. Y como a ciertas edades no tienen mucho cuidado cuando los utilizan, qué mejor que blindárselo para evitar daños importantes en el dispositivo.

Joy Tab Kids de Alcatel. Alcatel

Alcatel ha pensado que sería una buena idea desarrollar un modelo que cuente con todas las garantías de que, aun a pesar de tener un uso intensivo por parte de los más pequeños de la casa, su tablet va a sobrevivir. Y producto de ese esfuerzo es este Joy Tab Kids, con una apariencia robusta, resistente y con una pieza que permitirá apoyarlo sobre la mesa.

Robusto y a prueba de golpazos

Este tablet para niños viene equipado con una pantalla HD de 8 pulgadas, 1280x720 pixels de resolución, procesador Mediatek MT8765A, 2GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento interno. Cuenta con dos cámaras, una trasera y otra frontal, de 5MP cada una, además de una batería de 4.080 mAh. y Android 9.

De momento no hay precio confirmado, llegará en primer lugar al mercado norteamericano a partir del 15 de noviembre y vendrá con todo el ecosistema de contenidos de Kidomi, que incluye libros, películas, música y vídeos específicamente diseñados para los más pequeños de la casa. Una buena opción si queremos que aprendan bien el inglés.