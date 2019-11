Especificaciones y precio de la tablet LG G Pad 5 10.1

La nueva tablet del fabricante LG se ha presentado oficialmente bajo el nombre LG G Pad 5 10.1, concretamente se ha presentado en Corea del Sur, mostrándonos su sorprendente batería y una pantalla que promete ofrecernos horas de diversión y entretenimiento.

El sector de las tablets tiene un importante público, sobre todo aquellos usuarios que necesitan de movilidad y de un tamaño mayor al que les ofrece su smartphone. No todas las compañías cuentan con opciones en tablets para el público, aunque LG continúa manteniendo su apuesta en este sector.

Especificaciones de la LG G Pad 5 10.1

La tablet cuenta con una pantalla de 10.1 pulgadas al igual que su propio nombre indica, con una tecnología LCD Full-HD + IPS y una resolución de 1920 x 1200 píxeles. Además la pantalla cuenta con un amplio ángulo de visión de 178 grados, acompañado de un filtro de luz azul y un modo destinado a convertir la tablet en todo un lector de libros electrónico, cambiando las tonalidades a negro y blanco.

En su interior nos encontramos con el Snapdragon 821 con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento para hacer funcionar todo lo que necesites en esta tablet. También debemos mencionar que puedes ampliar su memoria mediante una tarjeta SD de hasta 512 GB, algo que siempre nos puede venir bien para almacenar más contenido.

Otras características a tener en cuenta

Aunque las cámaras en el sector de las tablets no tienen una gran repercusión y utilidades, la cámara trasera de esta tablet de LG cuenta con 8 Mpx con enfoque automático, lo que nos permitirá salir del paso. Además en la parte frontal encontramos otra de 5 Mpx para funciones dedicadas a las videollamadas.

Como aspectos destacado encontramos su gran batería de 8.200 mAh con Quick Charge 3.0, para permitirnos llenar su batería y volver a tenerla disponible lo antes posible. También incluye la posibilidad de introducir una tarjeta SIM y utilizar nuestra tarifa de datos, así como Bluetooth v4.2, jack de 3.5 mm y GPS. Funciona con Android 9.0 y encontramos un lector de huellas en el lateral, lo que nos otorga un nivel superior de seguridad.

Precio y fecha de lanzamiento

No tenemos información oficial del lanzamiento, aunque tras su presentación, no creo que se alargue demasiado la espera. Sin embargo su llegada a España no está asegurada y tendremos que esperar para comprobar si LG la trae hasta nuestro país al mismo precio que en Corea del Sur, donde al cambio se ofrece por 340 euros.