Cualtis acelera su expansión en Cataluña y prevé facturar 108 millones este año

En España, durante 2018, la siniestralidad laboral aumentó por sexto año consecutivo. Se registraron 617.488 accidentes de trabajo con baja, un 3,5% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De los 3.991 accidentes graves que se produjeron, 574 fueron mortales, 42 más que en 2017. Ante este panorama en el que los números cada vez son más altos, Cualtis, la segunda empresa en prevención, según datos del sector, también se ha propuesto crecer, pero con el objetivo de que todos esos datos desciendan en los próximos años.

Cualtis es la nueva entidad nacida en 2014 a partir de la sociedad de prevención de riesgos labolales de Ibermutuamur, mutua de accidentes de trabajo. Ahora cuenta con 261 puntos de servicio, 66 unidades móviles de reconocimiento médico y 26 de formación. Todo ello la sitúa como el segundo operador nacional, solo por debajo de Quirón Prevención, que acapara aproximadamente el 30% de los 1.000 millones anuales que genera el sector, según la compañía. Sector que, para Eusebio Gómez, director general de Cualtis, está estancado. “No ha habido un crecimiento de la economía ni del número de empresas como para que se justifique un gran crecimiento. Hemos pasado de un histórico donde llegó a haber 840 servicios de prevención a una cifra que nadie se atreve a dar, pero que no cuenta con más de 250 operativos”, explica. Aun así, la compañía, que tuvo una facturación de 97,9 millones de euros en 2018, estima que alcanzará “sin problemas” los 108 millones al cierre de este año.

Para continuar esa evolución creciente, Cualtis se encuentra inmersa en un plan de expansión programado para el periodo 2018-2020, empezando por aumentar su presencia territorial. “Queremos crecer en Cataluña”, sostiene Gómez, “hemos abierto más de 20 centros ahí y es una zona donde es difícil entrar desde cero, pero Cataluña ha pasado de ser irrelevante para nosotros por cartera hace unos años, a convertirse en el segundo centro ahora”.

Centros de prevención

Además, una de sus principales apuestas es mejorar el servicio en su otra línea de actuación: la formación. Actualmente cuenta con una red de diez centros de prevención técnica a los que quiere sumar 15 más. Recientemente ha abierto centros en Arganda, Granada, Salamanca, Murcia y Alicante, pero tiene previsto que antes de 2020 haya aperturas también en Valladolid, A Coruña, Ciudad Real, Valencia, Cornellá, País Vasco, Vigo, Santiago, Sevilla y Málaga. De hecho, según el director de la compañía, la mayor parte de sus inversiones “se las está llevando la formación”, que ha supuesto un desembolso de dos millones de euros repartidos en un periodo de tres años.

Más de la mitad de las empresas españolas combinan ya dos o más modalidades preventivas, y solo el 1,5% no cuenta con ninguna. Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta el sector es el intrusismo en el mismo, comenta la empresa, debido a una proliferación de actividades como el asesoramiento en materia preventiva por entidades no acreditadas. Gómez considera que evitarlo “es imposible”, pero que “no forman parte de su competencia”. “Eso sigue estando ahí, siguen haciéndose ver basándose únicamente en el precio de la salud y la integridad física de las personas, pero ese no es nuestro negocio. Tú verás si quieres un papel, cuando te pase algo ya te acordarás”, manifiesta.

Hasta ahora, Cualtis se siente cómoda en la segunda posición y su plan es seguir posicionándose como una alternativa de calidad. “No tenemos la ambición de ser los más grandes”, confiesa Gómez, “para nosotros lo importante es mantener una imagen de servicio de honestidad, de respuesta y de nivel que se necesita mucho en este sector. Y seguiremos apostando por no banalizar todo esto”.