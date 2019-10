¿Autónomo con hijos? Rivera (Cs) quiere que no pagues la cuota de autónomos

Los trabajadores autónomos con hijos pequeños no pagarán la cuota de autónomos durante los primeros años. Ésta es una de las propuestas que ha lanzado el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de España, Albert Rivera.

El dirigente de Ciudadanos promete que si él llega a la presidencia eximirá del pago de la cuota de autónomos a los profesionales de este ámbito que tengan hijos, durante los primeros años.

Con esta medida, Rivera pretende aumentar la cuota de natalidad del país, que ha ido disminuyendo en los últimos años. De hecho, el político ha prometido que quien aporte natalidad al país tiene que tener una exención en la cuota de autónomos.

Del mismo modo se ha comprometido a extender la tarifa planta de autónomo de uno a dos años para que los beneficiarios paguen 60 euros, lo que supondrá un ahorro de casi 6.000 euros a quienes se inicien en este ámbito.

Luchar contra la despoblación

Por otro lado, Albert Rivera pretende luchar contra la despoblación. Según ha dicho en la estación de servicio de Rausan, en Alfajarín (Zaragoza), "la despoblación es una de las batallas que hay que dar, también en Aragón, pero no solo en Aragón" ya que "muchos pueblos existen, pero la realidad es que están siendo vaciados y abandonados".

El líder de Ciudadanos ha echado la culpa de la despoblación a 40 años de bipartidismo. Rivera ha afirmado que esas cuatro décadas “han conllevado que los pueblos se queden vacíos" y se ha quejado de que hay "muchas subvenciones, muchos enchufados a las Diputaciones en los lugares más inhóspitos, pero no llega el dinero, ni los recursos ni las medidas a los pueblos abandonados".

Plan Nacional contra la Despoblación

Ha pedido, por tanto, que se elabore un Plan Nacional contra la Despoblación y ha exigido a PP y PSOE que "dejen de repartir subvenciones y enchufar a gente y hagamos un trabajo de verdad contra la despoblación".

Por último ha afirmado que los españoles sí quieren tener hijos, pero no los tienen porque no pueden. “Y no es que no quiera vivir en su pueblo, que le gusta, sino que no puede porque no tiene empleo o no tiene servicios", algo que considera el auténtico “problema” que hay que atajar.