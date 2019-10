Interceptor: la solución para evitar que la basura de los ríos llegue al mar

No hace falta decir que la basura y los residuos plásticos en océanos y mares son uno de los graves problemas medioambientales a los que nos enfrentamos, y que cualquier solución que se pueda dar siempre será bienvenida. Y Boyan Slat ha presentado un nuevo ingenio pensado para evitar que todos esos desechos que circulan por los ríos acaben llegando al mar.

Interceptor de The Ocean Cleanup.

El joven inventor holandés presentó hace escasas horas una nueva embarcación llamada Interceptor, y que se encuadra dentro de esa empresa llamada The Ocean Cleanup que busca limpiar los océanos y mares de toda la basura y desperdicios que la civilización genera a diario. Solo que en esta ocasión se va a centrar en los cauces de los ríos.

Una nueva embarcación, solar y autosuficiente

El interceptor es una nave que no necesita llevar un motor principal de combustible para funcionar ya que recibe la energía del sol, la almacena y la utiliza en su ciclo de recogida de basuras. Además, hay que tener en cuenta que su consumo no es significativo porque su funcionamiento se basa en estar detenido en un punto e ir recogiendo toda la basura que le llega gracias a una barrera instalada dentro del cauce.

Esa barrera es la que se encarga de dirigir todos esos residuos hacia la boca del Interceptor, que recoge todos los plásticos y basuras que no deben estar en el agua para almacenarlas en sus tanques que, por cierto, son capaces de alojar un máximo de 50m. cúbicos. Además, el sistema es capaz de diferenciar entre lo que son objetos que deben evacuarse del cauce del río, de aquellos que no tienen nada que ver y son inocuos para el medio ambiente, como es el caso de ramas, troncos de árboles, etc.

Aviso automático para recoger la basura

Este Interceptor necesita de muy poca mano de obra humana ya que casi la totalidad de sus tareas están automatizadas. Tanto es así que, cuando todos sus contenedores están llenos, avisa a los servicios de recogida de basuras para que acudan al puerto para llevársela a otras instalaciones donde, en la casi totalidad de los casos, se reciclará para darle un nuevo uso.

Esta iniciativa está teniendo muy buena acogida y son varias las ciudades, sobre todo asiáticas, que están apostando por estas embarcaciones que permiten evitar que los mares y océanos de todo el planeta se sigan contaminando con todas las basuras y residuos (sobre todo plásticos) que se lanzan a diario a los cauces de los ríos.