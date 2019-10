Renfe descarta a Free Now y elige a Karhoo para llevar los taxis a su 'app' de movilidad

Renfe da un portazo a Free Now (antigua Mytaxi) y elige como compañero de viaje a la compañía británica Karhoo para integrar el servicio de taxis en la plataforma de movilidad que planea poner en marcha en 2020 y que integrará tren, metro, taxi, VTC y patinetes, entre otros medios de transportes. “Con Free Now ha habido reuniones de tanteo, pero finalmente la empresa ha quedado descartada”, asegura a CincoDías un portavoz de la operadora de trenes, que asegura no saber si finalmente habrá exclusividad con una única empresa para incorporar el servicio de taxi a este proyecto llamado Renfe as a Services (Raas).

Con la que sí han firmado ya un acuerdo en firme es con Karhoo. La misma fuente asegura que la razón de escoger a esta compañía es la capilaridad regional que tiene la primera. “Free Now es muy fuerte en Madrid y Barcelona, pero no tiene apenas presencia en muchas ciudades y localidades españolas”. Karhoo, que también selló este año un acuerdo con el operador ferroviario estatal francés SNCF para ofrecer a los clientes de esta empresa opciones de viaje de primera y última milla, asegura que proporciona, solo en España, acceso a más de 30.000 taxis y vehículos de transporte.

La compañía, perteneciente a la británica Flit Technologies y que cuenta entre sus accionistas con el Grupo Renault, ha entrado con fuerza en España tras sellar el pasado marzo un acuerdo con la española Taksee (propiedad de Grupo Eysa) para ofertar servicios de reserva de taxis en toda Europa. Cuando anunciaron esta alianza, Taksee tenía 7.500 taxis repartidos en 150 ciudades y más de 120.000 usuarios en España, muchos ligados a compañías del Ibex 35.

Karhoo opera en 1.500 ciudades de 150 países con un total de 1,5 millones de vehículos en flotas integradas de compañías locales. Además de trabajar con operadores ferroviarios, también lo hace con aerolíneas y agencias de viaje para mejorar, dicen, la experiencia de los viajeros de extremo a extremo. Por su parte, FreeNow está presente en 100 ciudades de 9 países europeos. En España, se puede usar en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres.

La victoria de Karhoo sobre Free Now, también supone una victoria para Renault frente a BMW y Daimler, propietarios de la antigua MyTaxi. El grupo francés agrupó el pasado septiembre bajo una misma división todos sus servicios de movilidad con o sin conductor. Esta reúne, entre otras, las actividades de Zity (para compartir coches) en Madrid o la plataforma de reserva de taxis y VTC Karhoo.

Desde Renfe recuerdan que irán cerrando más acuerdos con empresas de autobuses o patinetes para configurar su plataforma Raas, que incorporará la oferta de transporte público y privado más amplia posible para posicionar a la compañía frente a la liberalización del mercado ferroviario de pasajeros. El portavoz de la operadora detalla que los acuerdos se están cerrando a través de la startup ioMob, una de las ganadoras de la primera convocatoria de TrenLab, la aceleradora de startups de Renfe y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica.

La misma fuente también indica que en unos meses Renfe sacará las licitaciones para la dirección del proyecto y para el desarrollo, construcción y mantenimiento de la plataforma Raas final, que la pasada semana se puso ya en marcha en modo de prueba piloto. Esta permitirá al cliente una solución de “primera y última milla” para organizar su viaje de principio a fin, a través de un pago único y todo sin salir de la aplicación.

La decisión de Renfe de dejar fuera a la antigua MyTaxi, empresa dirigida en España por Jaime Rodríguez de Santiago, no ha podido llegar en peor momento para esta plataforma, enfrentada a algunos colectivos de taxistas desde hace varias semanas. El choque llegó tras presentar FreeNow el informe Perspectivas del futuro de la movilidad urbana en España, encargado a la consultora PwC, evento donde se analizaron cinco medidas regulatorias para flexibilizar el sector del taxi en España, y donde la firma hizo una defensa de la liberalización de las licencias del taxi.