Microsoft gana un 21% más en su primer trimestre fiscal gracias al negocio de la nube

REUTERS

Microsoft ha dado el pistoletazo de salida de la presentación de resultados de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. La empresa fundada por Bill Gates ganó 10.700 millones de dólares (9.600 millones de euros) en su primer trimestre fiscal –entre julio y septiembre–, lo que supone un incremento de las ganancias del 21% respecto al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, sus ingresos crecieron un 14% hasta los 33.060 millones de dólares (29.700 millones de euros), superando así las previsiones más optimistas del mercado, que estimaban una facturación máxima de 32.220 millones de dólares.

"Ha sido un buen comienzo de nuestro ejercicio fiscal con nuestro negocio en la nube", afirmó la directora de finanzas de la compañía, Amy Hood. La facturación de la división Intelligent Cloud fue la que más creció respecto al mismo periodo de 2018, en concreto un 27%, hasta los 10.800 millones de dólares (9.700 millones de euros) y superó también las previsiones del mercado, que esperaban una facturación de 10.440 millones de dólares.

"Las principales compañías están eligiendo nuestra nube para desarrollar sus competencias digitales", subrayó el consejero delegado de la compañía, Satya Nadella, en un comunicado. "Estamos acelerando nuestra innovación en todo el ámbito de la tecnología para ofrecer nuevo valor a los clientes e invirtiendo en mercados grandes y en desarrollo para ampliar nuestras oportunidades", continuó.

El negocio de More Personal Computing y el de Productivity and Business Processes crecieron en la misma proporción y facturaron 11.110 millones de dólares cada uno (alrededor de 10.000 millones de euros). La primera división engloba los ingresos procedentes del sistema operativo Windows, las tabletas Surface, así como la facturación de Xbox y del buscador Bing. Por su parte, la de Productivity and Business Processes recoge las ventas de Microsoft Office, entre otros programas.

Tras conocerse los resultados, con el mercado ya cerrado, los títulos de Microsoft caían en torno a un 0,5%.