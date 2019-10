Boris Johnson ante la votación del Brexit: “El Parlamento tiene hoy una oportunidad histórica”

Boris Johnson sale de Downing Street en dirección a la Cámara de los Comunes. Reuters

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, intentará hoy que el Parlamente británico apruebe hoy su acuerdo sobre el Brexit establecido con la Unión Europea. Según recuerda Financial Times, es la primera sesión parlamentaria en el país desde 1982. El Premier está intentando recabar apoyos de última hora para lograr el visto bueno.

Johnson ha señalado que tiene la esperanza en este momento de que se apruebe la resolución sobre el Brexit. Además, ha recordado que este acuerdo permitirá a Reino Unido salir de forma completa de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. El primer ministro ha insistido en que el Parlamento tiene una oportunidad histórica, informa Reuters.

Además, ha señalado que la Unión Europea hay muy poco apetito para que haya un nuevo retraso en el Brexit, añadiendo que es el momento de unir al país y de poner en marcha una nueva relación con la UE.

Frente a esta posición, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbin ha asegurado que el nuevo acuerdo con la UE es incluso peor que el anterior, y ha indicado que el Gobierno de Johnson no puede recibir la confianza del Parlamento. "Votar hoy por el acuerdo no pondrá fin al brexit. No aportará certeza y la población debería tener la decisión final. No vamos a apoyar este acuerdo", agregó el político izquierdista, favorable a que los británicos puedan decidir si aceptan el documento.

Steve Baker, líder de la facción del Partido Conservador favorable a un Brexit duro, ha dicho a sus compañeros de partido que deberían votar a favor del acuerdo firmado por Boris Johnson.

El Gobierno británico no tomará parte en la votación si los diputados respaldan la propuesta, según la BBC.

Londres y Bruselas llegaron el jueves día 17 a un pacto sobre la retirada del Reino Unido de la UE después de intensas y maratonianas negociaciones y en vísperas de la cumbre europea, que respaldó el documento.