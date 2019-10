Cómo aumentar el tiempo para cancelar el envío de un correo por Gmail

Hay veces en las que nos damos cuenta tarde de que hemos cometido un error al enviar un correo electrónico importante y no podemos hacer nada por evitarlo, aunque en estos casos, cada segundo es fundamental para esquivar problemas mayores. Y Gmail, como sabéis, tiene una utilísima herramienta para cancelar esos envíos.

En otras ocasiones ya os hemos contado cómo cancelar esos correos electrónicos de una forma rápida y sencilla, desde el PC y desde el teléfono móvil, pero ahora vamos a configurar una tarea que complementa a esa: y es la de ampliar el margen de tiempo para evitar la entrega de ese mensaje.

Hasta 30 segundos máximo

Tampoco penséis que Gmail nos da un margen de varios minutos. Para nada, como mucho tendremos 30 segundos para ser conscientes del problema y arreglarlo. Pero claro, la cosa se complica aún más si tenemos menos tiempo del máximo permitido y no somos conscientes de que podemos cambiarlo.

Aumenta el tiempo de cancelación de un correo en Gmail.

Así que nos ponemos manos a la obra y, para ello, vamos al navegador, accedemos a Gmail y nos largamos hasta la Configuración del servicio de correo (pulsando en el engranaje que veréis arriba a la derecha). Allí, en la pestaña de General, tal y como podéis ver en la pantalla que tenéis debajo, aparecerá la opción que nos interesa: Deshacer el envío, en cuarto lugar.

Esa opción tiene un menú desplegable donde es posible decirle a Gmail cuántos segundos queremos que nos dé para cancelar el envío de un correo electrónico: 5, 10, 20 ó 30 segundos. Nosotros, como podéis ver en la captura, nos hemos quedado con ese medio minuto del ala.

¿Qué otra herramienta podemos usar?

Si 30 segundos os parecen pocos tenéis otra herramienta en Gmail que os puede servir, ya que os dará más tiempo para pensaros y repensaros si un mensaje importante está OK o no. Se trata de la programación de envíos que también permite la plataforma de Google tanto en el navegador del PC como en el teléfono móvil.

No es un seguro de cancelación, pero en el caso de mensajes importantes os da tiempo para pensarlo bien. Por ejemplo, si tenéis un plazo de entrega hasta las 17:00h. y lo redactáis a las 13:00h. de la mañana, ganáis cuatro horas para darle vueltas a la cabeza sobre si eso es lo que queréis mandar o si vais a introducir cambios. No es una cancelación, pero desde luego sirve para no cometer errores que luego podamos lamentar.