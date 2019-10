Un traductor para elevar las exportaciones de Cervantes

El presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah, Ahmed Al Ameri, valora la participación del emirato en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Madrid, Liber, y explica las oportunidades que su país ofrece a las editoriales españolas. "Sharjah es la única zona de libre comercio de publicación e impresión del mundo", destaca en respuestas por escrito a un cuestionario enviado por Cinco Días.

¿Hay interés por parte de editoriales de Emiratos Árabes Unidos en comprar derechos de autor en España para publicar libros de autores hispanos traducidos al árabe?

Ciertamente, hay algo más que un interés casual en traducir literatura en idiomas extranjeros, así como libros sobre otros temas al árabe. Hay más de 100 editoriales en el sector privado, miembros de la Asociación de Editores de Emiratos que han formado parte de la delegación de Sharjah en Liber, que siempre están buscando buenos libros en todos los idiomas para traducir al árabe. Esperamos comenzar a poner en contacto a los lectores árabes con grandes obras de literatura y academia española y comenzar a llenar los vacíos en la biblioteca árabe.

¿En qué autores o géneros hay más interés? ¿Clásico? ¿Contemporáneo? ¿Novelas? ¿Infantil?

Existe un gran interés entre los editores de los EAU en la traducción de libros para niños y adultos jóvenes. Dicho esto, también hay un gran mercado para novelas y libros sobre temas históricos. Nuestro objetivo es lograr un equilibrio entre diferentes géneros, yuxtaponiendo las obras de autores clásicos con escritores contemporáneos. También se está traduciendo material académico, comercial y educativo.

¿Hay títulos que ya se han traducido y están teniendo mucho éxito en ventas?

El español es uno de los principales idiomas en los que se traducen las obras árabes, y la participación de Sharjah como invitado de honor en Liber 2019 ha ofrecido un nuevo impulso para llenar España de literatura árabe. El emirato ha exhibido 70 títulos en español, que son obras de prosa, poesía, ficción, no ficción…, de los principales escritores emiratíes, además de cuatro obras traducidas por su alteza Sheikh Sultan Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y Gobernante de Sharjah. Continuamente estamos incrementando nuestros esfuerzos en toda la industria para asegurar que más publicaciones traducidas al árabe lleguen a nuestros lectores en español, y permitir que más literatura en español llegue a nuestro mercado. Sharjah es la única zona de libre comercio de publicación e impresión en el mundo, Sharjah Publishing City. Nuestra infraestructura comercial y operativa es quizás la más sólida del mundo. Esto es algo de lo que seguramente se beneficiarán nuestros homólogos españoles.

¿Qué ayudas ofrece Sharjah para la traducción de libros?

La Feria Internacional del Libro de Sharjah ha estado ofreciendo plataformas intelectuales innovadoras que apoyan a las empresas editoriales regionales y mundiales, especialmente en el campo de las traducciones y la compra y venta de derechos. Nuestra exitosa Conferencia de Editores ha dado la bienvenida a profesionales de publicaciones de todo el mundo para que se reúnan en Sharjah durante los últimos siete años. Este año, asistirán más de 540 editoriales y agencias, incluidas Cambridge University Press, DK, Kalem Agency, Livres Canada Books, Pan Macmillan, Penguin Random House Canada y Sonia Draga Ltd. Publishing House. Todo lo que los editores españoles deben hacer para acceder a nuestras becas de traducción es participar en esta conferencia. Al hacerlo, podrán solicitar la subvención de traducción SIBF, que se lanzó en 2011 con un fondo de 300.000 dólares.

¿Qué resultados han obtenido?

Hasta la fecha, ha facilitado la traducción de cientos de títulos y continúa creciendo. El año pasado, se presentaron un récord de 1.700 solicitudes de subvención. En mayo de este año, su alteza, el jeque Muhammad Al Qasimi, anunció un premio de 353.918 dólares -Premio Turjuman- para fomentar la traducción de importantes obras árabes a idiomas internacionales. El 70% del valor del premio va a la editorial internacional que posee los derechos de traducción del libro ganador y el 30% restante va a la editorial árabe que posee los derechos de la primera edición del título ganador. El año pasado, la española Editorial Verbum SL ganó la primera edición del premio por traducir One thousand and one nights.