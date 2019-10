Cómo iniciar Netflix con tu Google Home sin tocar la pantalla del móvil

Si peináis canas seguro que recordáis los tiempos en los que para cambiar de canal en la tele había que levantarse del sillón y pulsar el botón del UHF o el potenciómetro del volumen: a un lado se subía y al otro se bajaba. Y si teníais hermanos, ni qué decir tiene de los líos que se organizaban a cuenta de a quién le tocaba levantarse.

Con la llegada de los mandos a distancia la cosa se acabó y ahora, con los asistentes virtuales, esas comodidades se multiplican porque no tendremos que mover siquiera un brazo. Simplemente tendremos que abrir la boca, pronunciar las palabras mágicas y nuestra serie favorita aparecerá en pantalla sin que haya habido contacto físico con un móvil, un tablet o un ordenador.

Antes de lanzar el contenido, hay que verificar

Una de las grandes ventajas de Google Home (y toda la gama de asistentes) es que se pueden integrar con los Chromecast que tenemos instalados por casa, llegando incluso a funcionar como un todo en uno donde muchas veces no acertamos a saber dónde empieza uno y dónde acaba el otro.

Configurar un Chromecast con Google Home.

En el caso de la reproducción de vídeo ocurre que nos ahorramos el paso del móvil, de conectarlo al Chromecast, ya que si estamos en un día de esos que no sale nada lo mismo tenemos problemas para enlazarlos. Por suerte, la app de Home de Google permite vincular un altavoz inteligente a una de esas llaves HDMI para que funcionen de manera conjunta.

Para ver que está todo OK nos vamos a la aplicación de Google Home y, cuando nos aparezca la pantalla que veis arriba a la izquierda (que significa que estamos conectados al dispositivo) pulsamos en el icono de ajustes. Una vez dentro, buscamos la opción de elegir una TV predeterminada. Si tenéis todo bien configurado os aparecerá un listado con los Chromecast activos (o los viejos que todavía no habéis eliminado) así que os quedáis con uno de ellos. Muy importante, para agilizar las órdenes, es aconsejable usar nombre cortos, de una palabra preferiblemente, fáciles de reconocer por el asistente y que no lleven a confusión.

Vamos a continuar nuestra serie

Por último toca enviar el contenido. Aquí debemos decir que es aconsejable ser cuidadosos con las órdenes que damos. No es lo mismo pedir que reproduzca algo a que lo continúe reproduciendo, porque la primera nos llevará al primer capítulo de la primera temporada de una serie (por ejemplo) y la segunda nos llevará al cuarto de la tercera season (también por ejemplo).

Así que para reproducir ese contenido, continuando en el mismo lugar donde lo dejamos es:

"OK Google. Continuar viendo Cristal Oscuro la Era de la Resistencia en Netflix en Cobertizo"

Recordad la sintaxis: activador del asistente + orden + título del contenido + plataforma de streaming + Chromecast donde se reproducirá.