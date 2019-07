5 Ideas para exprimir al máximo tu Chromecast este verano

Llega el verano y hay que pensar qué queremos llevar dentro de la maleta, y si somos muchos en la familia, acabamos llenándolo todo de consolas, tablets, ordenadores, y dispositivos de todo tipo. Pero, ¿os habéis acordado del Chromecast? Porque aunque pueda parecer que no tiene demasiado uso a ese lugar al que vamos, en realidad sí podemos exprimirlo como si estuviéramos en casa.

Al fin y al cabo, seguro que en el hotel, casa rural o apartamento en el que os alojéis tienen una televisión con algún HDMI libre, para conectarle el Chromecast y tener un modo de compartir contenidos de todo tipo con la familia, cuando estamos ya tranquilos tras una jornada llena de actividades al aire libre.

Ver series y películas

Lo primero y fundamental es convertir en inteligente una televisión que tiene muchas papeletas de no serlo porque todos sabemos que las TV que hay en los apartamentos de la playa no son los últimos modelos, por lo que nos vendrá bien contar con una forma de ver series y películas (Netflix, HBO, Amazon Prime Video, YouTube, Google Películas, Rakuten TV, etc.) para compartirlas con la familia. ¿Acaso no es esta la principal razón para meter el Chromecast en la maleta?

Amazon Prime Video ya es compatible con Chromecast.

Limpieza de fotos y vídeos

Como es época de hacer fotos y vídeos como si no hubiera un mañana, es una buena idea llegar por la noche y, gracias al mayor tamaño de la televisión, hacer limpieza de imágenes que no queramos almacenar. Así podremos ver con mayor precisión el enfoque, el encuadre o simplemente detalles que desde la pantalla del móvil (y a ciertas edades) no se perciben.

Consola de videojuegos

Si no queréis cargar con las consolas de sobremesa de vuestros hijos, siempre podéis utilizar el móvil para que jueguen a Fortnite. Solo tenéis que duplicar la pantalla del smartphone en el Chromecast gracias a la aplicación Home de Google y jugar todo el tiempo que le dejéis.

Ver la pretemporada de fútbol

Ya han empezado las pretemporadas de los principales equipos de fútbol y llegan los partidos. Algunos son a horas intempestivas por las concentraciones en EE.UU. o Japón, pero podrás verlos a través de las principales plataformas de televisión de pago. Al igual que en el caso de la pantalla de un smartphone, puedes usar ese portátil que te has llevado (por si las moscas) para emitir desde una pestaña de Chrome al Chromecast conectado a la televisión. Así verás el fútbol sin necesidad del codificador que te dejaste en casa.

Reproducir música

Chromecast nos permite reproducir todo tipo de contenidos y si contamos con un móvil con suscripción a Google Music (y por tanto YouTube Music) o a Spotify, podremos enviar música para escucharla sin problemas en la televisión. Seguro que en el apartamento de la playa, casa rural u hotel al que vayáis no hay un sistema de altavoces para descansar escuchando vuestros temas favoritos.