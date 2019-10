Los líderes independentistas serán condenados por sedición y malversación, según la SER

El Tribunal Supremo hará pública el lunes la sentencia del procés con condenas para los 12 acusados, según la Cadena SER. La mayor parte del Govern será condenado, según este medio, por un delito de sedición en concurso con otro de malversación de caudales públicos. Según informan fuentes del alto tribunal a la SER, la condena máxima será para Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya, con el máximo que permite el Código Penal de 15 años de cárcel por este delito.

Tal y como informó El País, el Supremo ha descartado condenar por un delito de rebelión consumada a los líderes independentista, un delito habría supuesto para los reos penas de entre 15 y 25 años de cárcel. El delito de rebelión requiere violencia y, en este caso, que hubiese sido instigada por los acusados como instrumento para alcanzar la independencia.

La sedición es considerado un delito contra el orden público, mientras que la rebelión se encuadra en el capítulo de delitos contra la Constitución. El delito de sedición incluiría condenas entre los cuatro y los quince años de cárcel. El castigo se agrava si el acusado está constituido en autoridad o es uno de los "principales autores" de la sedición.

Dos años después del referéndum ilegal del 1-O, los doce líderes soberanistas sentados en el banquillo del Supremo por dirigir y promover el proceso independentista catalán esperan su sentencia, previsiblemente el lunes, acusados la mayoría de rebelión por la Fiscalía y de sedición por la Abogacía del Estado.

De los 12 líderes independentistas acusados por el proceso soberanista catalán, nueve están en prisión provisional y las otras tres, en libertad provisional. Los presos son Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat cuando se produjeron los hechos; Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament catalán; Jordi Turull, ex consejero de Presidencia; Raül Romeva, ex consejero de Asuntos Exteriores; Josep Rull, ex consejero de Territorio y Sostenibilidad; Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; Joaquim Forn, ex consejero de Interior; Jordi Sànchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana; y Jordi Cuixart, ex presidente de Òmnium Cultural. Las tres personas en libertad provisional son Meritxell Borràs, ex consejera de Gobernación; Carles Mundó, ex consejero de Justicia, y Santiago Vila, ex consejero de Empresa y Conocimiento.

Después de cuatro meses de juicio, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado mantuvieron las penas que habían solicitado para los nueve hombres y tres mujeres acusados. El Ministerio Público ha propuesto además que no puedan obtener el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena.

Los que formaban parte del Govern cuando se produjeron los hechos están acusados de rebelión, sedición, malversación y organización criminal, excepto los tres ex consejeros libres, a los que no se les acusa de rebelión y sedición. En el caso de Sànchez y Cuixart, están acusados de rebelión, sedición y organización criminal. Por su parte, a Forcadell se le atribuye rebelión, sedición y organización criminal.