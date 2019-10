Dyson dice adiós a su proyecto de coche eléctrico que iba a llegar en 2020

Aunque Dyson es conocida por sus aspiradores, o esos ventiladores capaces de atrapar y destruir las partículas potencialmente cancerígenas del aire, tenía oficialmente desde 2017 otro proyecto importante en mente: lanzar en 2020 un coche eléctrico al mercado, para lo que invirtió más de 226 millones de euros en desarrollar dos fábricas en Reino Unido y Singapur.

Se cancela, pero intentarán venderlo

Ahora esos planes se van al traste tras el comunicado de la compañía donde anuncian que se apartan de ese proyecto por "no ser comercialmente viable". Ha sido el propio Sir James Dyson el que firma un comunicado en el que explican las razones y los intentos que han llevado a cabo hasta última hora para salvarlo: "aunque nos hemos esforzado mucho durante todo el proceso de desarrollo, simplemente no podemos hacerlo comercialmente viable. Hemos pasado por un proceso serio para encontrar un comprador para el proyecto que, lamentablemente, no ha tenido éxito hasta ahora".

El proyecto estaba realmente avanzado y ya contaban con una unidad fabricada y en proceso de test, por lo que ahora solo queda ver si serán capaces de encontrar un comprador que utilice esta tecnología para comercializarla en otra empresa. A pesar de que este proyecto se conoce desde 2016, tras la filtración de unos documentos, nunca se apuntalaron las características técnicas del coche. Ahora, toca volver a sus negocios tradicionales.