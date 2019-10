Las gestoras de fondos ponen en jaque a Gobiernos y empresas

El futuro será sostenible o no será. Ya no hay marcha atrás y las compañías que no atiendan a esta realidad se quedarán en el camino. “En nuestra posición como inversores se nos confían los ahorros de nuestros clientes para ayudarlos a aumentar su riqueza a largo plazo, simplemente no podemos ignorar este tema”, opina Freddie Woolfe, jefe de inversión responsable de Merian Global Investors. Woolfe considera prioritario, desde una perspectiva puramente financiera, pensar en los posibles ganadores y perdedores del plan de transición bajo en carbono y lo que esto significa para sus inversiones actualmente.