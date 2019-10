La presión empresarial obliga a Industria a rediseñar el rescate por Thomas Cook

Las patronales empresariales presentaron esta tarde al Ejecutivo sus enmiendas al plan ideado en la Comisión Interministerial de la pasada semana, en la que estuvieron presentes los ministerios de Industria, Fomento, Trabajo y Economía y las autonomías, para ayudar a las compañías más afectadas por la quiebra de Thomas Cook.

Fuentes presentes en la reunión del Consejo Español de Turismo, que se celebró desde las 18.00 horas en el Ministerio de Industria y en la que también participaron las patronales empresariales y los sindicatos, subrayaron a Cinco Días que las principales quejas respecto al plan se refirieron al hecho de que las ayudas se limitaran a Canarias y Baleares y del escaso esfuerzo de Aena a la hora de facilitar con una rebaja de tasas la contratación de asientos en aviones que compensaran las plazas perdidas por la quiebra del turoperador británico.

El Ejecutivo tomo buena nota y decidió rediseñar algunas de las medidas del plan que presentó la pasada semana. La más importante fue la apertura de una línea de crédio de 200 millones de euros para aportar liquidez a las empresas más perjudicadas en Canarias y Baleares. Las quejas empresariales llevaron a Industria a ampliar ayer el número de beneficiarios e incluir a las empresas de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, que habían expresado su decepción respecto al primer plan.

La segunda modificación sustancial se produjo en el caso de la rebaja de la tarifas de Enaire del 12% para los aeropuertos insulares, que entraría en vigor el 1 de enero de 2020 y que se mantendría hasta la siguiente revisión. Industria precisó ayer “que la reducción de las tarifas en ruta de Enaire se extenderá a todos los aeropuertos gestionados por Aena”.

En cualquier caso, las empresas no salieron de la reunión del todo satisfechas con los citados cambios, ya que consideraron que no se han resuelto problemas cruciales en el corto plazo. Las mismas fuentes consultadas por Cinco Días se refirieron al hecho de que la ampliación de las bonificaciones del 50% solo se activaran para fijos discontinuos y no para los fijos, tal y como solicitaban, ya que dos de cada tres contratos en Canarias, por ejemplo es indefinido. Tampoco lograron arrancar ningún compromiso sobre aplazamientos de pago de IVA por facturas no cobradas.