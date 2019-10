¡Lo que nos faltaba por ver! Botellas de agua mineral de Xiaomi

No sabemos si debería extrañarnos esta noticia o no. Porque Xiaomi ya vende productos de todo tipo en su país y, en su página web, tienen hasta marcas españolas de leche, jamón, etc. Así que dar el paso de embotellar agua y venderla tal vez no debería parecernos extraño.

Sorprende, porque se trata de una empresa que fabrica todo tipo de dispositivos tecnológicos y tal vez el negocio del agua pueda parecernos bastante alejado... pero lo mismo ahí reside parte del éxito que ha tenido la marca en los últimos años.

El precio sí te va a sorprender

El agua de estas botellas proviene del manantial de Mohe, que se encuentra en una región en el extremo norte de China y tiene el sugerente nombre de Xiaomi Artic Spring. Cada envase tiene una capacidad de 300ml. y se venden a través de la página web en packs de 24 botellas. Tiene un ligero color verde, son transparentes y un precio de 60 yuanes, que al cambio son como unos 7 euros, es decir, algo más de 20 céntimos la unidad.

Agua mineral de Xiaomi.

Para que os hagáis una idea, en España por 3 euros tenemos seis botellas de 1,5 litros, así que... Sea como fuere ya lo sabéis: Xiaomi vende botellas de agua y las tenéis disponibles online. Otra cosa es que el envío desde China provoque que la compra deje de mereceros la pena. ¿No?