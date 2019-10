NILS 2.0, el cable de carga que se camufla como una pulsera con estilo

No podemos decir que esto que os traemos aquí sea una wearable porque no tiene funciones inteligentes, pero seguramente que pueda llegar a ser más importante que una smartband o un smartwatch porque sin él, podríamos quedarnos tirados sin batería en uno de esos días en los que no paran de llegar notificaciones, llamadas, etc.

Esta idea no es nueva porque seguro que habréis visto alguna vez llaves de memoria USB con formas parecidas, pero lo que sí cambia en esta ocasión es que no han querido dejar su diseño de lado y le han conferido al NILS 2.0 una apariencia de complemento de moda.

Siempre cerca en la muñeca

NILS 2.0 es un simple cable de carga que tiene en un extremo un conector USB-A (el de toda la vida de los PC) y en el otro uno de los tres que podemos elegir entre Lightning (Apple), USB-C y microUSB. De esa manera, siempre que encontremos un puerto libre en el ordenador y necesitemos energía, podremos enchufarlo y ponerlo a cargar.

NILS 2.0.

Hay que decir que este NILS 2.0 puede llegarnos a ser muy útil porque cada día más establecimientos de restauración y hostelería ofrecen lugares para cargar el móvil con conectores USB-A, por lo que nos viene perfecto cuando vamos a tomar un café o tomarnos algo rápido. Por cierto, el cierre de la pulsera es magnético por lo que se puede poner y quitar de una manera muy rápida y sencilla. Funcionan, si los habéis visto alguna vez, como aquellos conectores magsafe de apple en sus MacBook.

El precio de este NILS 2.0 es de 8 euros (más gastos de envío) aunque luego tenemos una amplia variedad de packs que nos van a permitir comprar cuatro, ocho o más a un precio rebajado. Esas ofertas, además, nos permitirán elegir entre varios modelos con colores, tamaños de muñeca y materiales diferentes, por si queremos que se ajusten a nuestro outfit de cada día de la semana.

NILS 2.0.

NILS 2.0 está ahora mismo en proceso de crowdfunding pero lo ha superado con creces al alcanzar el 980% del dinero que pedían, que apenas eran unos 5.800 euros. A esta hora, llevan recaudados 57.000 euros y las fechas previstas de entrega de estos NILS 2.0 son de noviembre de este mismo año. ¡Ah!, y venden a todo el mundo, por lo que desde España podemos hacer pedidos si estamos interesados.