El misterio del diamante Matrioska, un diamante dentro de otro

La empresa rusa Alrosa ha anunciado este viernes el hallazgo en la región rusa de Yakutia de lo que ha denominado como el primer diamante Matrioska encontrado nunca. Se trata de un diamante hueco con una cavidad en la que se mueve libremente otro diamante. De ahí la semejanza con las muñecas rusas tradicionales (las Matrioskas) que han servido para bautizar la gema, cuya formación es un misterio sobre la que se han formulado diversas hipótesis.

Según los expertos que han estudiado el hallazgo, este es el primer diamante de este tipo en la historia de la minería mundial de diamantes, ha señalado la empresa, que añade que, según los científicos, el diamante puede tener más de 800 millones de años.

A pesar de su estructura compleja, pesa solo 0.62 quilates (0.124 gramos) y tiene dimensiones máximas de 4.8 x 4.9 x 2.8 milímetros. El volumen de la cavidad interna es de 6 milímetros cúbicos y el volumen interno de cristal es de 1,6 milímetros cúbicos con un peso estimado de 0,02 quilates (0,004 gramos). El diamante interno tiene una forma tabular y dimensiones de 1.9 × 2.1 × 0.6 mm.

Fotografía con rayos X del diamante Matrioska.

Los especialistas de Yakutsk Diamond Trade Enterprise descubrieron este diamante inusual durante un proceso de clasificación. Se lo entregaron a la Empresa Geológica de Investigación y Desarrollo de Arosa. Allí se estudió utilizando varios métodos y según los resultados del estudio, los científicos formularon una hipótesis sobre cómo se formó el cristal. Según ellos, había un diamante interno al principio, y el externo se formó durante las etapas posteriores de crecimiento.

"Lo más interesante para nosotros es descubrir cómo se formó el espacio de aire entre el diamante interno y externo. Tenemos dos hipótesis principales. Según la primera versión, un mineral del manto capturó un diamante durante su crecimiento, y luego fue disuelto en la superficie de la Tierra. Según la segunda versión, se formó una capa de sustancia de diamante policristalino poroso dentro del diamante debido al crecimiento ultrarrápido, que posteriormente se disolvió. Debido a la presencia de la zona disuelta, un diamante comenzó a moverse libremente dentro del otro", señaló Oleg Kovalchuk, director adjunto de Innovación en la Empresa Geológica de Investigación y Desarrollo de Alrosa.

"Hasta donde sabemos, aún no existían tales diamantes en la historia de la minería mundial de diamantes. Esta es realmente una creación única de la naturaleza, especialmente porque a la naturaleza no le gusta el vacío", añadió, según declaraciones facilitadas por la empresa.

La productora de gemas rusa también ha hecho otros hallazgos raros en los últimos años. En agosto dijo que planea vender una gema rosa de 14,83 quilates, llamada The Spirit of the Rose (El espíritu de la rosa), que se espera obtenga uno de los precios más altos para un diamante, informa Bloomberg.

Alrosa planea enviar el diamante matrioska al Instituto Gemológico de Estados Unidos para mayor análisis, según un portavoz. Todavía no hay detalles sobre cuánto puede valer la gema.