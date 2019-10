OHL se desploma en Bolsa más de un 12% por un posible revés judicial

Las acciones de OHL ceden más de un 12% en Bolsa una hora después de la apertura, hasta los 0,89 euros por acción. La empresa está acusando la información del diario Expansión según la cual un tribunal de Londres habría fallado en su contra dentro del litigio que mantiene con el Gobierno de Qatar por la construcción de un hospital en Doha.

OHL, junto a su socio la egipcia Orascom, mantiene un pleito con el reino por la finalización de la obra. En noviembre de 2018 el servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional declaró en un laudo que el final de la obra decretado por Qatar estaba de acuerdo con la legalidad, lo que habilita al reino a pedir una reclamación por los sobrecostes. OHL y su socio presentaron un recurso contra esta decisión en los tribunales británicos, recurso que ha sido rechazado, según el diario madrileño.

Como explican los analistas de Bankinter, Qatar podría reclamar hasta 1.134 millones al consorcio, del que la empresa española tiene el 45%: "En el peor de los casos le correspondería pagar 624 millones. De éstos, Qatar ya recibió 267 en 2014, tras ejecutar las garantías del proyecto en el momento de la cancelación".

En todo caso, los analistas apuntan que el riesgo para la empesa española es el pago de 357 millones adicionales, que superan el valor de mercado de la sociedad. Aconsejan "mantener la prudencia, ya que el proceso judicial podría extenderse durante años y no tenemos visibilidad acerca de su resolución final".

OHL no tiene provisionado este riesgo en sus cuentas, según el informe anual de 2018, en el que se alude al pleito por el hospital. "Considerando la situación actual del proceso, así como los diferentes escenarios de resolución que podrían resolverse, no es probable al 31 de diciembre de 2018 que se produzca un quebranto para la Sociedad, no existiendo en consecuencia provisión alguna afecta", indican las cuentas de la empresa.