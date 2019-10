Sacyr, CAF y Acciona se apartan de la licitación por el metro de Bogotá

Recreación de una de las estaciones y trazado elevado del metro de Bogotá.

Tres de los cinco consorcios que aspiraban a construir la primera línea del metro de Bogotá presupuestado en 12,9 billones de pesos (unos 3.736 millones de dólares) y de los que formaban parte las españolas Sacyr, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y Acciona, entre otras, se apartaron este jueves de la licitación.

La alcaldía de Bogotá detalló en el acta de apertura de ofertas que los únicos consorcios que presentaron una propuesta finalmente fueron los de Metro de Bogotá y APCA Transmimetro. El primero está formado por la empresa española FCC Concesiones de Infraestructura y las mexicanas Carso y Promotora del Desarrollo de América Latina. Por su parte, APCA Transmimetro lo integran las compañías chinas Harbour Engineeering Company Limited y Xi'An Metro Company Limited.

A diferencia de estos, Sacyr y CAF, así como la surcoreana Hyundai Engineering and Construction y la colombiana Stoa, que formaban el consorcio Unión Metro Capital, no presentaron una oferta antes de la hora que se cerró el proceso. Otro de los que no asistió fue Sunrise, del que hacen parte la también española Acciona, la holandesa Impreglio International Infrastructures y las italianas Ansaldo e Hitachi Rail. De igual forma, desistió APCA Metro Capital, integrado por las mexicanas Controladora de Operaciones de Infraestructura e ICA Constructora, además de la PowerChina International Grupo Limited, la alemana Siemens y la holandesa Strukton Integrale Projecten.

La primera línea del metro tendrá 16 estaciones a lo largo de 23,9 kilómetros, con una capacidad para transportar 72.000 pasajeros por hora y sentido, lo que implica más de un millón de pasajeros al día. Bogotá, con casi ocho millones de habitantes y un sistema de transporte público deficiente, es la única gran ciudad latinoamericana que no tiene metro.

Después de la entrega de ofertas, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmó que con este proceso se aseguró la construcción del metro para la ciudad ya que "dos enormes grupos presentaron propuestas". El contrato será firmado el próximo diciembre y, según el funcionario, las obras comenzarán en abril del próximo año y entrará en servicio en 2025.

Por su parte, el gerente de la Empresa Metro Bogotá, Andrés Escobar Uribe, afirmó que el próximo 21 de octubre se dará a conocer el ganador de la licitación y señaló que la decisión se tomará con "fórmulas aritméticas objetivas".