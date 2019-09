Sorpresa: las películas de Apple TV Plus podrían estrenarse primero en los cines

Si eres de los que tienes muy claro que darás uso a la plataforma de vídeo en streaming Apple TV Plus una vez que esté disponible en el mercado, algo que no está muy lejos de suceder, debes conocer una noticia en lo que tiene que ver con películas de creación propia que es posible que no te guste mucho en el caso de confirmarse.

Para este tipo de contenidos la compañía tiene en mente contar con reputados personajes que crean largometrajes en la actualidad, incluso no hay que olvidar que la firma dirigida por Tim Cook tiene en cartera a Steven Spielberg. El caso es que se ha conocido que Apple podría presentar primero en salas de cine algunas de sus creaciones para, posteriormente, que estas llegan a la plataforma de vídeo en streaming que ya tiene calentando motores. Es decir, que los usuarios que tengan cuenta en esta última podrían no ser los primeros en disfrutar de las películas en cuestión… algo que seguro no es del agrado de más de uno.

Razones para que esto sea así

Según la fuente de la información, el motivo que llevaría a la compañía de la manzana mordida es el atraer al máximo número de usuario a su servicio VOD, mostrando por ejemplo la calidad de sus creaciones en los cines -siempre hablando de lo que tiene que ver con las películas-. Lo cierto es que esto sería algo que nos e he visto hasta la fecha, ya que otras plataformas como Netflix lo que hace es lanzar a la vez sus creaciones tanto en las salas (si es que tiene en mente que esto sea así) como en streaming y, lo cierto, es que tiene mucho más sentido ya que no hay que olvidar que los que se deben alta en Apple TV Plus tendrán que pagar religiosamente una cuota mensual.

Otra de las motivaciones que llevarían a Apple a realizar los estrenos antes en los cines es eminentemente económica, ya que la recaudación en taquilla permitiría amortizar mucho antes las inversiones (muy importantes, por cierto) que la compañía ha realizado para tener contenidos de creación propia de muy buena calidad desde un primer momento. Y, si se cuenta con estrellas en tanto en la dirección como en lo que tiene que ver con interpretación. Un detalle más: el conseguir premios de diferentes festivales es otra motivación que no se debe dejar pasar por alto, ya que esto siempre genera prestigio.

Por cierto, las dos primeras películas que podrían ser estrenadas en cines de algunas ciudades elegidas antes que en Apple TV Plus, son las siguientes: The Elephant Queen y Hala. La primera es una película documental y, la segunda, una creación eminentemente familiar.