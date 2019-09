Accede a Street View de Google Maps de la forma más rápida posible en tu teléfono

Seguro que antes de ir a un lugar en el que se ha quedado, y que posiblemente no se conoce, se desea ver cómo es exactamente este. Una de las herramientas que permite conseguir esto es Google Maps, concretamente gracias a Street View. Mostramos cómo acceder a la información deseada de la forma más sencilla y rápida posible desde un terminal móvil.

Hasta no hace mucho el cliente de Google Maps para smartphones y tablets no era precisamente muy intuitivo a la hora de acceder a Street View, pero esto es algo que ha cambiado y, la verdad, es que para bien. Ahora es posible acceder a una ubicación de forma rápida ya que sólo hace falta pulsar una vez en la pantalla del dispositivo, por lo que incluso es una opción viable al conducir. Es decir, que se ha terminado el uso complejo con las direcciones completas para acceder a lo que ofrece la función del desarrollo de la compañía de Mountain View o el tener que ser muy preciso con el PIN en un lugar en concreto. Buenas noticias, por lo tanto.

Pasos para acceder de forma rápida a Street View en Google Maps

Lo primero, evidentemente, es abrir la aplicación de Google para Android (no, por el momento esta opción no está disponible para el cliente de los terminales con iOS de Apple… paciencia). Ahora busca el lugar deseado y, cuando lo tengas delante, debes pulsar el botón de la parte superior derecha que tiene forma de dos cuadrados superpuestos (debajo de la barra de búsqueda).

Al hacer esto aparecen varias opciones que están disponibles como visualización, como pueden ser satélite o bicicleta. La que tienes que seleccionar es Street View (que es la última de toda ellas). Ahora ya puedes ver las zonas que están disponibles con esta función en el lugar deseado y, simplemente, debes pulsar en la calle o espacio que deseas ver en concreto. Verás la selección y en la parte inferior derecha la imagen del lugar (que puedes aumentar de tamaño pulsando en ella). Así de sencillo es todo.

Por cierto, si cierras la aplicación Google Maps no se recuerda la selección, por lo que la previsualización será la tradicional y no la propia de Street View. Lo cierto, es que esta herramienta que no se ha utilizado mucho hasta la fecha, es ideal para conocer exactamente cómo es el portal de alguien, el lugar en el que está una tienda o, simplemente, si se puede aparcar bien o no donde tienes que ir.