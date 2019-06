Cómo mostrar la altitud en Google Maps

La aplicación de mapas de Google sin duda es la más popular cuando se trata de navegar a un destino, ya sea en el coche, moto, andando o en bici. Es una de las apps más populares de Google, y poco a poco va introduciendo cambios importantes, como por ejemplo la visualización de los radares en la ruta, o por ejemplo también de la velocidad que llevamos actualmente en el vehículo. Ahora os proponemos añadir una nueva información a Google Maps, que puede que a algunos les sea de más o menos utilidad, como es mostrar la altura a la que estamos en todo momento.

Todo gracias a una app