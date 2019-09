Llevan al Congreso que el autónomo cobre pensión aunque esté endeudado

Los trabajadores autónomos que tengan alguna deuda con la Seguridad Social no pueden acceder a su pensión de jubilación, hasta que no salden la deuda pendiente. Sin embargo, eso podría cambiar de aprobarse en el Congreso una propuesta planteada por el Grupo Parlamentario Popular.

El PP ha presentado una proposición no de ley para ayudar a los autónomos que no pueden cobrar su pensión de jubilación a causa de las deudas. A través de dicha propuesta, el PP plantea que se modifique el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social a fin de que los autónomos jubilados puedan cobrar la pensión a pesar de que no estén al día con los pagos.

Cobrar el 50% de la pensión

Según la propuesta, los autónomos jubilados podrían acceder a cobrar el 50% de su pensión, mientras que lo que quedaría se destinaría a amortizar la deuda. Una vez que la deuda esté satisfecha, el trabajador autónomo podrá percibir el 100% de su pensión de jubilación.

El PP considera que de esta manera la Seguridad Social podría recaudar el dinero que le deben los trabajadores autónomos. Para ello explican que si los autónomos jubilados no cobran la pensión tampoco podrían abonar las deudas que tienen con la Administración, ya que no tendrían ingresos.

Flexibilizar condiciones para autónomos

El partido de Pablo Casado piensa que también se tendrían que flexibilizar las condiciones de los autónomos para poder acceder a la pensión de jubilación. A su juicio, los partidos deberían ofrecer soluciones para que los profesionales independientes puedan hacer frente a momentos adversos.

Además de eso, han recordado que el Gobierno del PP aprobó medidas que han logrado que este colectivo haya mejorado en los últimos años y se haya creado más empleo.