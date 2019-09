Amancio Ortega reestructura la filial de Pontegadea en Reino Unido

Amancio Ortega ha decidido reestructurar la filial británica de su family office Pontegadea, en uno de los países con más peso para las inversiones inmobiliarias del fundador de Inditex. La compañía ha reducido el número de accionistas de Pontegadea UK Ltd para simplificar su estructura societaria, en la que se mantiene una sociedad radicada en Luxemburgo.

Pontegadea UK ha dejado de contar con tres sociedades accionistas en su capital, que hasta ahora eran la matriz española Pontegadea Inmobiliaria y las luxemburguesas Hills Place y West End Investment. Esta última empresa desaparece del nuevo accionariado, en el que ya solo aparecen la matriz y Hills Place, según se recoge en el Registro Mercantil de Reino Unido. Todas estas firmas pertenecen a Ortega, que es el accionista único de la compañía en la que patrimonializa sus inversiones inmobiliarias.

En el último año, Hills Place ha absorbido a la otra luxemburguesa, que fue disuelta, con el objetivo de simplificar la estructura accionarial, según fuentes de la empresa. Tanto Hills Place y West End Investment entraron en el capital de Pontegadea UK cuando Ortega compró sendos inmuebles en la céntrica calle comercial londinense de Oxford Street. Ambas compañías luxemburguesas eran las propietarias de esos edificios. Es bastante frecuente que empresas radicadas en Luxemburgo sean dueñas de propiedades en Reino Unido, debido a que en operaciones de compraventa disfrutan de ventajas fiscales.

En el caso de Ortega, al ser comprador de inmuebles pero que no vende ese patrimonio, contar con una sociedad luxemburguesa en el capital de Pontegadea UK no le aporta beneficios fiscales. Únicamente ha decidido mantener activa a Hills Place por si en un futuro decide operar en Luxemburgo, un país en el que todavía no ha realizado ninguna adquisición, según fuentes de la compañía.

En Reino Unido, Ortega dispone de propiedades por valor de 2.250 millones de libras (2.546 millones de euros a cambio actual), según una tasación externa reflejada en sus cuentas de 2018. En la actualidad, Pontegadea controla propiedades por casi 11.000 millones en todo el mundo.