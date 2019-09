UGT calcula que las plataformas de reparto se ahorran 168 millones con los falsos autónomos

“Yo trabajaba entre 25 y 30 horas a la semana y después de pagar la cuota de autónomo, los impuestos y los gastos que generaba el trabajo se me quedaban al mes 600 euros limpios”, aseguraba ayer un repartidor que ha colaborado en la elaboración de este estudio. Es más, Rubén Ranz, coordinador de Turespuestasindical.es aseguraba ayer que si una semana haces menos horas o la plataforma veta a un trabajador y no le asigna servicios, los ingresos no llegan para pagar las cotizaciones “y el trabajador tiene que elegir entre comer o pagar al Estado”, por lo que suele escoger lo primero y genera deudas con la Seguridad Social o con Hacienda