Airbnb baraja salir a Bolsa en 2020

El gigante de alquiler de viviendas, Airbnb, ha comunicado este jueves que tiene previsto salir a Bolsa en 2020, lo que convertiría esta operación en uno de los mayores movimientos bursátiles del año que viene. La compañía dio a conocer la noticia en un comunicado en su página web, aunque no ha detallado de qué manera plantea listar sus acciones.

La firma no ha especificado si realizará una oferta pública de venta (OPV), como suelen hacer gran parte de las empresas estadounidenses, o si, por el contrario, optará por cotizar directamente en alguna de las Bolsas del país norteamericano.

El miércoles, Airbnb cifró en 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros) sus ingresos en el segundo trimestre de 2019, aunque no dio detalles del resultado neto. Este año se estrenaron varias ofertas públicas iniciales de alto perfil, entre las que se incluyen Uber y Lyft Inc., pero las empresas no han tenido un buen desempeño después de su lanzamiento en medio del escepticismo de los inversores sobre su falta de un plan concreto para obtener rentabilidad. El propietario de WeWork ha pospuesto su publicación inicial tras la respuesta negativa de los inversores.

Airbnb no ha dado detalles sobre si era rentable en el segundo trimestre de 2019, pero ha dicho que sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización fueron positivas en 2017 y 2018.