Uber quiere usar tu móvil para saber si su coche ha tenido un accidente

En el momento que usamos una aplicación como Uber, en la que saben en todo momento dónde estamos y por dónde vamos, es lógico pensar que tenemos a un Gran Hermano vigilando nuestros movimientos. Aunque cualquier ayuda es poca cuando se trata de evitar una tragedia o estar atentos a una posible emergencia.

Eso es lo que han debido pensar en Uber, que llevan ya algunos meses probando en fase beta una opción de su app llama RideCheck que, resumiendo mucho, se sirve de la información GPS de nuestro móvil, e incluso del giroscopio, para saber si ocurre algo durante el trayecto en el que nos encontramos.

RideCheck, disponible de momento en EE.UU.

No se trata de una aplicación al margen de Uber ni nada parecido, solo una opción dentro de la plataforma que es capaz de verificar, con los datos que les llegan de nuestro móvil y el del conductor, si hay problemas en el viaje: una parada involuntaria, un accidente, una avería, lo que sea.

RideCheck detecta esa detención y nos pregunta si ocurre algo, de tal manera que en caso de accidente podríamos contar con un aviso a emergencias realmente rápido, lo que añade una capa de seguridad mayor al uso de este servicio.

Uber RideCheck. Uber

De momento este RideCheck estará operativo en EE.UU. pero Uber ya ha avisado de que llegará a otros países próximamente, por lo que no tenemos que preocuparnos lo más mínimo. Bueno, o sí, que estas cosas de saber dónde estamos, e incluso la inclinación de nuestro smartphone, es como para preocuparse. No porque no tenga su utilidad durante el trayecto, sino porque luego alguien no deje de mirar lo que hacemos.

Desde Uber quieren convencernos de estas ventajas aduciendo que, en caso de accidentes, la respuesta y cobertura frente a los seguros será más rápida y efectiva, como también (ya os lo hemos dicho) la atención de emergencias. Es cierto que ofrece un plus de tranquilidad en los viajes eso de que haya alguien (aunque sea una inteligencia artificial, un algoritmo o llámalo "X") mirando si nos ocurre algo, porque en esos primeros instantes de una contingencia en la que se producen los problemas, una respuesta inmediata puede marcar la diferencia.

Veremos de todas formas cómo se traduce este RideCheck en el día a día de los viajes que ofre Uber y cómo va evolucionando. Y sobre todo, cuando llega a España.