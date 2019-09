Mazda presentará su primer coche eléctrico próximamente: esto es lo que sabemos

En las últimas semanas, con motivo de la celebración del Salón del Automóvil de Fráncfort, se han presentado algunas de las apuestas eléctricas más importantes de los fabricantes, podríamos decir, tradicionales. Volkswagen, Cupra (Seat), Audi, etc. Así que conocer que el futuro EV (vehículo eléctrico) de Mazda está muy encaminado, no debería extrañarnos nada.

Mazda EV vehículo de test. Electrek

Así las cosas, el fabricante japonés trabaja ya con la idea puesta en tener para el año que viene un modelo en el mercado. Un coche que, antes de que podamos reservarlo, será descubierto por completo durante la celebración en Tokio del Salón del Automóvil (el Tokyo Motor Show), que tendrá lugar entre los días 24 de octubre y 4 de noviembre.

En agosto ya dio señales de vida

No son nuevos los rumores de un coche eléctrico por parte de Mazda y ya a mediados del pasado mes de agosto pudimos ver cómo un prototipo circulaba por Noruega con un aspecto muy similar al CX-5, el SUV de los japoneses. Obviamente, al no haber ningún tipo de información oficial, no sabremos hasta el mismo instante de su presentación si se tratará de una adaptación a eléctrico de ese modelo, o si son solo pruebas que esconden debajo un diseño más atrevido.

La lógica nos dice que Mazda debería llegar al mercado con un nuevo modelo, algo tangible y capaz de competir con las apuestas de otras marcas que parecen estar rompiendo con su pasado. Es decir, lanzando vehículos con un diseño diferente, más atrevido y con ideas radicales que marquen un antes y un después respecto de las motorizaciones diésel o gasolina.

Y es que, de lo que no hay duda, es de que Mazda busca tener para el año que viene un EV en el mercado capaz de competir con las otras marcas que ya están dejando a la vista cómo quieren que seá su futuro. Al fin y al cabo, los japoneses afirman que será entre los años 2030 y 2035 cuando la mayoría de sus vehículos sean completamente eléctricos o híbridos.

Otra cosa serán las leyes: veremos si continúan las restricciones y si las amenazas a los motores de combustible se cumplen. De lo que sí estamos seguros es de que el futuro será eléctrico y por eso, se entiende perfectamente que Mazda esté tomando posiciones de cara a esa batalla que se avecina.