Corta el camino a los hackers: añade protección al calendario de Google

Cada vez son más numerosos los ataques de los hackers que utilizan una forma de acceder a los euros de los usuarios que no es muy habitual: el calendario de Google. Utilizando diferentes métodos, son capaces de instalar malware en los dispositivos y, de esta forma, tienen opción de dar uso a los datos personales.

Un ejemplo de lo que decimos se conoció hace poco, donde algunos usuarios indicaron que recibieron una invitación en el calendario de Google con el caramelo de conseguir un iPhone de Apple. Para ello había que utilizar un enlace, y si es hacía esto la consecuencia es que se activaba malware que permitía el acceso a terceros a datos personales. Es decir, que el spam peligroso llegaba al servicio de la compañía de Mountain View, por lo que es de lo más recomendable tomar medidas al respecto.

Acciones que se deben tomar en Google Calendar

Una de las primas cosas que se tiene que hacer es evitar que se añadan eventos automáticos desde Gmail, ya que si esto no se hace es posible que se puedan tener problemas casi sin saberlo. Por lo tanto, no es mala idea establecer una configuración correcta para que esto no ocurra.

Lo que tienes que hacer es acceder a la web de Google Calendar y, entonces, entrar en la Configuración y, luego, tienes que dar uso al apartado General que se ve en la zona superior de la pantalla. Ahora revisa el contenido existente y busca Eventos de Gmail y, simplemente, lo que tienes que hacer es desmarcar la casilla que si está activa en Agregar automáticamente eventos de Gmail a mi calendario que es la que permite que de forma automática estos de añadan a la herramienta de Google de la que hablamos.

Google

Eventos no confirmados, siempre inactivos

Esto de forma automática se ejecuta en Calendar y, lo cierto, es que no tiene una gran explicación ya que es una "puerta abierta al campo". El caso es que en tu calendario se puede añadir un evento de forma automática si en un momento dado se dio permiso a un tercero (ya sea contacto a servicio) sin que exista contestación por el usuario. Algo muy extraño. Por suerte, simplemente hay que realizar unos pequeños cambios al respecto en el servicio de Google.

Entra de nuevo en la configuración del Calendario en su web y, dentro de General, tienes que dar uso a Configuración de eventos. Utiliza el menú desplegable existente y selecciona lo siguiente: No, solo mostrar invitaciones a las que he respondido. De esta forma, el spam asociado que puede a existir no se activará nunca de forma automática.