Cómo pretende Tesla que sus baterías duren más de 1,5M de kilómetros

El futuro de los coches eléctricos está aquí, y un elemento que es fundamental para que se asienten y convenzan a sus futuros usuarios es el de la autonomía, la rapidez de carga y,... la vida útil de sus baterías. Ahora mismo la fiabilidad tiene un límite y las empresas buscan superarlos con las miras puestas en sectores profesionales.

Porque es evidente que las necesidades no son las mismas cuando hablamos de un uso particular de un vehículo eléctrico, que cuando lo hacemos de las jornadas intensivas y maratonianas de camiones o taxis. Así que hay que buscar que las pilas duren cada vez más, ofreciendo un número de ciclos de carga/descarga cada vez mayor. Pero no acaban ahí sus usos: baterías de almacenamiento de energía en los hogares, suministro de electricidad en empresas, granjas, etc.

Tesla da un nuevo salto

Y una de esas empresas que no va a dejar de mirar a muchas de esas parcelas a la vez es Tesla. Aunque hay constancia de que existen usuarios de vehículos de la compañía que han superado el millón de kilómetros. parece que con la actual tecnología eso es más una excepción que una norma.

Nueva tecnología de Tesla para baterías. Tesla

Así que los de Elon Musk se están preparando para que un vehículo pueda superar sin problemas el millón y medio de kilómetros sin tener que preocuparse por la salud de sus pilas. Para ello los ingenieros de la empresa llevan tiempo trabajando en cómo mejorar los aditivos de los electrolitos que se instalan dentro de las baterías y, al mismo tiempo, buscando una mayor economía eliminando componentes como el cobalto.

La nueva fórmula mágica creada por los ingenieros de Tesla dio como resultado que, en situaciones de carga a distintas temperaturas (20 ó 40ºC), la pila mantenía su funcionalidad multiplicando el número de ciclos de carga sin perder su capacidad. Esto significa una mayor duración en el tiempo de estos componentes que se transformará en una mayor esperanza de vida antes de que pierdan su utilidad.

¿Y de cuánto más estamos hablando? Pues tras 5.000 ciclos descarga a 20ºC se demostró que las baterías seguían manteniendo el 90% de su capacidad, lo que traducido a kilómetros, según Tesla, son 1,6 millones. Del mismo modo, las pruebas de carga a 40ºC dieron como resultado 4.000 ciclos de carga, también dejando un 90% de capacidad, lo que permitirá a un vehículo superar sin problemas el millón de kilómetros durante toda su vida. Es más, desde Tesla hablan de baterías con un ciclo de vida de 20 años. ¿Eso podemos considerarlo como suficientemente fiable?