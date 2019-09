Varios trucos para convertirte en todo un experto al utilizar Spotify

Lo habitual es dar uso a la aplicación de Spotify que se tiene sin realizar cambio alguno en la configuración que llega por defecto. Es cierto que de esta forma su funcionamiento es realmente bueno, pero existen algunas opciones que, si se modifican o se dan uso, mejoran bastante la experiencia de uso que se consigue con el servicio de música que streaming. Vamos a indicar algunas de las que debes tener en mente.

Lo cierto es que son bastantes las opciones de ajuste que ofrecen las aplicaciones existentes para dar uso a Spotify, por lo que se pueden ejecutar varias opciones de configuración sin poner en peligro alguno el desarrollo y, por descontado, tu cuenta (sea del tipo que sea). El caso, es que con unos pocos retoques podrás desde mejorar la utilización del servicio e, incluso, conseguir cosas que pensabas que eran imposibles.

Trucos indispensables para Spotify

Esto es lo que creemos que se tiene que conocer para que nada te falta a la hora de reproductor música con el servicio más utilizado a nivel mundial y, como no, sacar el máximo partido tanto a las canciones existentes como a las listas que has creado.

Optimiza tus búsquedas

Esto es esencial, ya que la base de datos existente es realmente grande, por lo que es posible que en algún momento te perderás entre tantas canciones. Existe la posibilidad de acotar mediante combinación de términos (Spandau Ballet: 1980 -1990, donde se especifica el grupo y fechas de rastreo) hasta incluir exenciones (Spandau Ballet: NOT 1989, donde no se mostrará nada del grupo en ese año). Otras posibilidades importantes son las siguientes que se pueden utilizar son las siguientes: year (año); genre (género); AND (añadido); OR (opción opcional). Con esto, podrás encontrar lo que buscas seguro.

Utiliza la música que tienes en el ordenador

Es posible que con el paso del tiempo tengas acumulada bastante música que compraste y dispones de las pistas en tu ordenador. Pues bien, puedes darle uso en la aplicación de Spotify para Windows o macOS sin problema alguno, lo que es positivo.

Una vez que tienes instalado el desarrollo en el equipo, entra en Mostrar archivos locales en la Configuración del desarrollo y, entonces, selecciona Agregar fuente. Encuentra la carpeta en la que tienes la música y Acepta para que se importe todo. Ahora, en el apartado e la aplicación en al que ves tu biblioteca, podrás ver todo el nuevo contenido.

Oculta lo que reproduces ante miradas indiscretas

Si tienes contactos que acceden a tus sesiones en Spotify, debes saber que es posible que de forma temporal esto no puedan ver qué es lo que escuchas. De esta forma, aumentarás tu privacidad. El paso para hacer un momento de música y que nadie lo sepa es acceder a los Ajustes y, en el apartado Social, elegir Sesión privada.

Es posible incluso esconder una lista, ya que simplemente en la que tienes delante, tienes que pulsar en el icono con tres puntos verticales y, entre todas las opciones que aparece, debes seleccionar Hacer secreto. Así de sencillo es todo.