UBS recomienda reducir la exposición a la renta variable

Reuters

La sociedad suiza de servicios financieros UBS ha reducido recientemente su exposición a las acciones globales por primera vez en el actual ciclo económico, un movimiento que no hizo en los anteriores momentos de turbulencias de 2011, 2015 y 2018. En medio de las especulaciones de algunos clientes y medios de comunicación sobre qué puede haber desencadenado el cambio de táctica, la entidad emitió ayer una nota de aclaración sobre los motivos que llevaron a su Chief Investment Office a adoptar la decisión en la que instó a los inversores a reducir su exposición a la renta variable.

“Hemos decidido realizar un ajuste táctico ya que creemos que las incertidumbres y consecuencias de las tensiones comerciales no están correctamente reflejadas en las cotizaciones”, justifica UBS. La compañía recomienda seguir sus pasos al considerar que los índices no se han alejado mucho de sus máximos anuales sostenidos por el deplome de los tipos de ionterés. “Prevemos que los beneficios estén estancados durante algunos trimestres, por lo que el potencial de revalorización ya no compensa el riesgo asumido cuando los recortes de los bancos centrales parecen ya descontados”, prosigue el comunicado.

Aunque haga este llamamiento a la prudencia, UBS sostiene que no cree que vaya a haber una recesión global de forma inminente pese a que los aranceles entre China y EE UU retraigan la actividad manufacturera y frenen el crecimiento del PIB. “Teniendo en cuenta los bajos tipos de interés y la solidez del consumo y de la mayoría de servicios, asignamos por ahora una probabilidad del 30% a que Estados Unidos sufra una recesión técnica en 2020”, estima la compañía.

Entre los otros consejos que da la firma, se encuentra el de no mantener posiciones de liquidez elevada, “preferimos determinados segmentos de renta fija como bonos de países emergentes, estrategias de inversión flexibles y acciones con dividendos altos y estables”. UBS recomienda las acciones de EE UU frente a las europeas y espera una “contundente reacción de los bancos centrales”.