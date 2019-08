Xiaomi iReader Smart +, el gran rival que los Kindle no estaban esperando

Muchas veces la compañía Xiaomi aparece cuando menos se le espera en el mercado, y esto es justo lo que ha ocurrido con un nuevo eReader que ha presentado. Este modelo, que es una opción que tiene la intención de competir con lo mejor que existen, tiene por nombre Xiaomi iReader Smart + y ofrece una gran cantidad de opciones. Mostramos cuáles son las más interesantes... ¿tiemblan los Fire de Amazon?

La fabricación de este modelo combina plástico (policarbonato) y metal (aluminio), lo que le dota de un aspecto bastante atractivo a este eReader que tiene una gran cantidad de funciones. Eso sí, las dimensiones no son especialmente reducidas, ya que la pantalla de 10,3 pulgadas de Xiaomi iReader Smart + no lo permite –y, esto, ya da una dimensión del objetivo total del dispositivo en el mercado-. El caso es que las ofrecidas por este accesorio son las siguientes: 246,7 x 177 x 7,1 milímetros, mientras que el seso se queda en 355 gramos.

Volviendo a la pantalla, que es un elemento esencial de este producto, hay que decir que la resolución que tiene el panel de tinta electrónica es de 1.872 x 1.404 píxeles, algo que le hace ser de lo mejor del mercado ya que la densidad es muy alta. Por cierto, este elemento es táctil, lo que posibilita incluso el uso de un stylus para manipular los contenidos –se incluye uno fabricado por Wacom que reconoce 1.096 puntos de presión junto a la pantalla del dispositivo-. Así, por ejemplo, es posible tomar notas a mano alzada con Xiaomi iReader Smart + e, incluso, crear dibujos. Esto le hace ser más completo que los Kindle de Amazon, pero quizá los que buscan un libro electrónico tradicional no vean mucho sentido a estas posibilidades.

Xiaomi

Compatibilidad de Xiaomi iReader Smart + con los documentos

Este es un detalle esencial en este tipo de accesorios, y no hay fallo alguno en el modelo anunciado por Xiaomi. Así, por ejemplo, es posible dar uso a formatos como ePub, pasando por PDF; y, como no, los TCT también son una opción. Completo, no hay duda. En lo que tiene que ver con el almacenamiento interno, la capacidad que ofrece Xiaomi iReader Smart + es de 64 GB, una cantidad más que notable y que asegura que se pueden tener almacenados miles de libros si el formato así lo permite. Una curiosidad: es posible proteger los archivos que se tiene guardados mediante contraseña, incluidos los que son de creación propia.

Xiaomi

Disponibilidad y precio de Xiaomi iReader Smart +

Desde hoy mismo es posible conseguir este producto en China, y está por ver si llega a otras regiones (y, de hacerlo, cuándo). En lo que tiene que ver con el precio, aquí hay una sorpresa en el accesorio de la compañía asiática: no es especialmente barato. Esto lo decimos debido a que al cambio hay que pagar unos 505 euros, una cantidad considerable y que le aleja también de los Kindle. Cuando menos, este es un gadget curioso.