Mahou reparte un dividendo récord de 50 millones con su beneficio más bajo desde 2013

Actas. La Agencia Tributaria reembolsó a Mahou en 2018 casi 12 millones, después de que la Audiencia Nacional le diera la razón en 2017 en su recurso ante unas actas por el pago del IVA de entre 2009 y 2012. Mahou indica en sus cuentas que el Abogado del Estado presentó recurso ante el Supremo, pero no se personó. Por contra, la Audiencia Nacional desestimó el pasado enero un recurso por unas actas relativas al IRPF de entre 2009 y 2012, por 1,2 millones. Mahou recurrió ante este órgano otra acta de 17 millones por Sociedades de 2008 a 2011, de la que aún no hay resolución. Además, la Agencia Tributaria le ha abierto nuevas actas por IVA y Sociedades de 2013 a 2015, firmadas en disconformidad, aunque no especifica importes.