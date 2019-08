BBVA nombra a un hombre de la casa como presidente de DCN tras el escándalo Villarejo

Alvaro Aresti, nuevo presidente de DCN.

BBVA ya ha elegido un sustituto para Antonio Béjar en Distrito Castellana Norte (DCN), dimitido tras el caso BBVA-Villarejo. El banco ha elegido a un hombre de la casa Álvaro Aresti para enfrentarse al arranque de la Operación Chamartín, aprobada la pasada semana.

Aresti cuenta con una trayectoria profesional de más de 33 años en BBVA, donde hasta mayo de 2019 era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, Corporate & Investment Banking (CIB). Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título Certified European Financial Analyst por IEAF (European Federation of Financial Analysts). En su curriculum no cuenta con experiencia directa en el mercado inmobiliario.