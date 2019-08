El imparable avance de la aplicación de la tarifa plana a autónomos societarios

La tarifa plana es una de las ayudas a autónomos más utilizadas. Se trata de abonar, durante un periodo de hasta dos años, una cuota reducida a la Seguridad Social, en lugar de los costes reales y habituales. Sin embargo, uno de los requisitos de la norma es que es sólo aplicable a los autónomos como empresarios individuales. Es decir, los autónomos societarios (los que inician una Sociedad Limitada), no pueden acceder a ella, según esa normativa. Pero los tribunales están dando la razón a los societarios que están exigiendo que, en realidad, sí tienen derecho a acogerse a ella.

Otra reciente sentencia en esta línea

El pasado 11 de julio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha declarado que los administradores de Sociedades Limitadas también tienen derecho a acogerse a esta reducción en sus cotizaciones a la Seguridad Social siempre y cuando cumplan el resto de requisitos que deben cumplir el resto de profesionales del RETA.

Un joven menor de 30 años decidió emprender acogiéndose a esta fórmula para darse de alta como autónomo. En un principio se le concedió desde la Tesorería General de la Seguridad Social, pero en el momento en el que comunicó su cambio a socio mayoritario y administrador de la Sociedad Limitada este organismo le anuló el derecho, lo que además conllevó una solicitud de reintegro, según apuntan desde cadeasesores.es, quienes han analizado el caso en su web.

Tras reclamar este hecho por la vía administrativa. Desde este juzgado se entiende que no hay razón para utilizar un concepto diferente de beneficiario de la bonificación, y la ley no excluye a los autónomos societarios, a pesar de no mencionarlos explícitamente. Por lo tanto, se le debe aplicar la tarifa plana a este emprendedor, puesto que cumple con todos los requisitos fijados como afiliado al Régimen General de Trabajadores Autónomos.

Así las cosas, expertos como los de dlegislaboral.com aseguran que esta sentencia marcará un precedente importante en el asunto, y que será posible solicitar devoluciones de cuotas abonadas excesivamente, si la TGSS deniega el acceso a la tarifa plana a los autónomos societarios.