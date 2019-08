Lantek, el software que controla el corte láser

Cuando Lantek vio la luz en 1986 de la mano del directivo vasco Mikel Urizarbarrena y un par de socios más a los que este convenció para que apostasen por la idea sin prometerles beneficios, no era más que una inversión de cero pesetas centrada en explotar el desarrollo de software de diseño y fabricación asistida por ordenador.

Ya sea por fortuna o magia, a los cinco meses este proyecto se convirtió en rentable y solo dos años y medio después llegaría a ser todo un referente en su sector.

33 años más tarde, la firma vasca, además de ser la proveedora líder mundial de este software, fabricado íntegramente en su sede de Miñano (Álava), para máquinas de oxicorte, plasma, láser, chorro de agua y punzonado, ha evolucionado hasta convertirse en pionera en el desarrollo de soluciones de gestión y control en planta también a nivel global.

En otras palabras, el propósito último de esta multinacional vasca no es otro que acompañar a diferentes empresas del sector de la transformación y la deformación de la chapa y el metal en la digitalización, ayudándolas a dar el salto hacia la industria 4.0.

Lantek elaboró una columna de leds para una tienda de Zara en Milán durante la Semana de la Moda de 2012.

De esta manera, hoy supone hablar del mayor abastecedor mundial de smart factories (fábricas inteligentes), en las que las máquinas pasan a estar interconectadas a través del internet de las cosas con plataformas en la nube (cloud).

Datos básicos Clientes. Lantek cuenta con más de 2.500 usuarios activos en España y 21.884 en todo el mundo. Facturación. En 2018 se registró una facturación total de 19,25 millones de euros, un 10% más que el pasado año. Internacionalización. Lantek está presente en más de 100 países con 20 oficinas propias en 14 de ellos y, además, ofrece todos sus productos en 18 idiomas. Maquinaria. Sus soluciones cortan más de 6,2 millones de toneladas de chapa al año y son el corazón de 1.203 modelos de máquinas en diferentes fábricas. Plantilla. El grupo dispone de 244 empleados en todo el mundo y cuenta con más de 70 profesionales de soporte técnico local, más de 10 de soporte técnico global y más de 40 ingenieros de desarrollo de software. I+D+i. La multinacional destina anualmente entre el 15% y el 20% de su facturación a I+D. Solo en 2018 invirtieron 2,56 millones de euros, una cifra muy por encima de la media del sector.

“En Lantek somos especialistas en el sector de la chapa y del metal. Durante los casi 35 años de historia de la compañía hemos sido expertos y siempre hemos trabajado en esta vertical, ahí no ha habido ninguna variación. Lo que sí hemos hecho ha sido evolucionar a nivel de soluciones. A la vez que la tecnología avanzaba, las necesidades de los clientes también”, afirma Alberto López de Biñaspre, su director ejecutivo desde 2018.

“Yo siempre he tenido un espíritu de ingeniero. Aunque luego con los años y la experiencia me he ido transformando en un líder de negocios y de equipos, siempre ha habido unas ganas de conocer cómo hacer que las cosas funcionen”, indica, refiriéndose a de qué manera ha sabido compaginar su formación en automática y electrónica con su experiencia como gestor de desarrollo de negocio a nivel mundial a la hora de liderar Lantek.

No obstante, la compañía alavesa de capital 100% español no se dedica a vender simples softwares. Las industrias en las que se emplean van desde maquinaria industrial, astilleros o automoción hasta aeronáutica, siderurgia y climatización.

En 2015 firmó un contrato con el mayor fabricante de autobuses del mundo, la china Yutong, y desde ese momento no ha parado de cosechar éxitos.

El aprovechamiento de la materia prima es uno de los factores críticos de éxito en el sector de la chapa.

Entre sus clientes habituales destacan empresas indispensables del día a día como Tetra Pak, productora de algunos de los envases y tetrabriks de leche y zumo que consumimos en cada desayuno; Hydracorte, compañía de montaje de centros y locales comerciales que ha trabajado con Inditex; la empresa líder en ascensores y escaleras mecánicas Atlas Schindler, o la recientemente estrenada en Bolsa Azkoyen, especializada en la fabricación y venta de máquinas expendedoras de tabaco y bebidas frías.

No podemos olvidarnos tampoco de la clientela más inusual, como lo son los yates de Technimarine en Tahití, los jeeps customizados para safaris de Hanspaul Automechs junto al Kilimanjaro, o las máquinas para hacer mozzarella de la italiana MilkyLab.

“Al ser una organización con un nivel de internacionalización tan alto, tenemos mucha capacidad de absorber los ciclos de los distintos países y de compensarlos entre las diferentes fases de crecimiento o ralentización de cada uno de ellos”, sostiene el consejero delegado de la marca, cuya facturación total, 19,25 millones de euros, procede en un 86% de fuera de España.

Una operación de plegado es un proceso habitual en la deformación de la chapa.

En esta línea, la empresa, además de consolidar su presencia en más de 100 países de todo el mundo, desde Cuba hasta Nueva Caledonia, cuenta con 20 oficinas propias en 14 países y ha recibido peticiones de información desde lugares tan remotos como Kiribati.

El principal objetivo de la compañía para 2019 se resume en mejorar la competitividad de sus clientes y reducir costes y tiempos, además de mantener sus expectativas de crecimiento de dos dígitos. La marca alavesa espera, asimismo, continuar creciendo en sus mercados clave: Alemania, EE UU y China.