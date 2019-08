Por qué cuesta desconectar del trabajo en vacaciones

Es el momento más esperado del año. Y, sin embargo, el 30% de los trabajadores no olvidarse del trabajo durante sus vacaciones. Esto significa que casi uno de cada tres trabajadores no cambia de registro fuera de la oficina. El dato lo aporta la empresa de recursos humanos Randstad en un estudio sobre la desconexión de los empleados en época estival. La cifra aumenta ligeramente frente al 22,2% del año pasado. Y entre las razones que alegan es la incapacidad para desvincularse mentalmente de los temas laborales, algo que afirma el 49,1% de los profesionales, entre otras razones porque su empresa le contacta en sus días libres (30,3%). A estos motivos se añaden la imposibilidad de delegar en el equipo o en cualquier compañero (10,3%), el no querer desvincularse de sus ocupaciones (6,6%) o que el profesional toma la iniciativa y se mantiene en contacto con la empresa (3,8%).

Según el citado estudio, son los menores de 25 años los que más contacto mantienen con la empresa (48,6%), seguidos de los que tienen entre 25 y 45 años (37,2%), mientras que los mayores de esa edad son los que menor contacto (el 24,2%) mantienen con la oficina.

En opinión de la psicóloga del Colegio de Psicólogos de Madrid Elisa Sánchez, el profesional no desconecta por el elevado nivel de estrés que acumula por el ritmo de trabajo, pero también porque le cuesta adaptarse a los cambios. También destaca otro perfil que tiene que ver con la parte emocional del empleado, como es el miedo a no ser imprescindible, así como a la necesidad de tener todo bajo control, “ya que le cuesta dejar que las cosas fluyan”.

Esto hace que los primeros días sigan preocupados por asuntos varios, “por ese perfeccionismo y necesidad de tenerlo todo bajo control”, añade esta experta, que opina que la tecnología y, más en concreto, las redes sociales tampoco ayudan. “El problema es la necesidad o dependencia que se genera, y hace que todo el mundo esté pendiente del correo electrónico mientras está de vacaciones, o a viendo qué se comenta en Twitter”. Porque, en opinión de Sánchez, consultora de salud y bienestar de Idein, estos hábitos se adquieren también durante los fines de semana, cuando se está pendiente del móvil constantemente y no se disfruta del momento de ocio que se está viviendo.

Para ello recomienda realizar algún ejercicio de mindfulness, “que no significa estar ahí y hora sino que es algo mucho más profundo”, ya que se trata de disfrutar de lo que se está haciendo en ese momento, pero sobre todo “no anticipar problemas futuros, algo inevitable cuando se está acostumbrado a un ritmo elevado de pensamiento”. Lo ideal, agrega la psicóloga es dejar de estar pendiente, entre otras cosas, de las redes sociales, de lo que hacen otros y centrarse en estar a gusto con el momento que se está viviendo. “La gente ya no disfruta de un concierto o de la visita a un lugar, está más centrada en hacerse la foto y compartirla con los seguidores”.

En este sentido, apunta que el primer ejercicio que debe hacer el profesional veraneante es analizar qué tipo de asuntos le han quedado pendientes en la oficina. “En el caso de los jefes o del dueño de un negocio lo que tiene que valorar es la confianza que tiene en el equipo y saber delegar, como tampoco les tiene que preocupar que, en su ausencia, haya gente que lo haga bien”.

También aconseja acotar el tiempo de consulta de las redes sociales o del correo electrónico. “Puede reducirlo a dos momentos breves al día, y para ello lo mejor es poner el teléfono en modo avión y conectarse en esas ocasiones puntuales. Eso no es desentenderse, es centrarse en esa visita a un museo, a disfrutar de la playa, de las comidas familiares”.

Porque el ocio activo es otra de las claves para desconectar, mientras que se está ocupado disfrutando de alguna actividad no se está pensando en la cantidad de trabajo que se tendrá a la vuelta, ya que eso, sí o sí, no va a cambiar.

Porque las preocupaciones laborales no hay que llevarlas en la maleta, “no tiene ninguna utilidad, pero todo esto requiere de cierto entrenamiento, ya que hay que aprender a dejar en el trabajo este tipo de pensamientos”.

Otra recomendación que aconseja la psicóloga es aprovechar para dormir bien, realizar una alimentación sana y practicar algún tipo de deporte, y ante todo “aprender a disfrutar el aquí y ahora”. Puede que no se tengan las vacaciones perfectas, pero son las que son y siempre aportan cosas. Hay que saber aprovecharlas porque, eso sí, son efímeras.