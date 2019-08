Ibex 35, en directo: Los nuevos aranceles de Trump a China ponen nerviosos a los mercados

Nuevas tensiones comerciales lastran a los mercados. Un día después de la reunión en Pekín de negociadores estadounidenses y chinos para intentar alcanzar un acuerdo comercial, llegó un jarro de agua. Donald Trump redobla la presión sobre China con nuevos aranceles y lanza un aviso otros socios y al comercio mundial. Los mercados europeos asumen de mala gana la medida y el Ibex 35 cae un 1,5% hasta el entorno de los 8.900 puntos.

ArcelorMittal es el peor valor del índice, con una caída del 5%, seguido de Siemens Gamesa, que cae un 3,6%. En el polo opuesto, IAG, que ha presentado un resultado mejor de lo esperado, sube un 2%.

Un día después de que la Reserva Federal de EE UU recortara los tipos un cuarto de punto (una decisión que enfadó a Trump al considerarla insuficiente), el mandatario anunció ayer con los mercados europeos ya cerrados un nuevo arancel del 10% sobre importaciones de productos chinos por valor de 300.000 millones de dólares (270.500 millones de euros). "Creíamos que teníamos un acuerdo con China hace tres meses, pero desgraciadamente China ha decidido renegociar el acuerdo antes de la firma", aseguró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. Así, aunque las conversaciones siguen, se aplicarán los aranceles.

Tras el tuit, Wall Street cerró anoche con pérdidas cercanas al 1% tras conocerse la presión de Trump. En Asia, el Nikkei de Tokio baja un 2,6% y el Hang Seng de Hong Kong se deja un 2,4%.

No está claro que es lo que ha desencadenado este nuevo episodio de guerra comercial. El martes y el miércoles negociadores de ambos lados se reunieron en Pekín, en elprimerencuentro cara a cara entre China y Estados Unidos desde que sus presidentes, Xi Jinping y Donald Trump, firmasen una tregua a finales de junio, un encuentro que los medios locales calificaron de “simbólico” y “armonioso” que muestra la voluntad de seguir negociando. Desde Link Securities, señalan como posibilidad que el Gobierno chino ha adoptado la estrategia de no decir “ni una mala palabra” pero tampoco hacer “ninguna buena acción” en lo concerniente a su relación comercial con EEUU, motivo por el que no está cumpliendo con los acuerdos alcanzados en la cumbre del G20 y no ha incrementado significativamente las compras de productos agrícolas estadounidenses

En el capítulo de resultados empresariales, IAG ha anunciado un beneficio en el semestre de 806 millones, un 41% menos por el cierre del plan de pensiones de British Airways, con un descenso del beneficio de las operaciones del 36%.

En el frente de la negociación del Brexit, los primeros contactos que han mantenido los equipos de la UE y Reino Unido en Bruselas concluyeron el jueves sin avances y ambas partes limitaron a defender sus posiciones. La libra baja un 0,2% frente al dólar, hasta 1,21 dólares.

El petróleo por su lado avanza un 2,33% hasta 61,91 dólares, tras caer el jueves más del 6% tras anunciar Trump los aranceles a China.