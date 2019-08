Esta es la clave para ver contenido 4K HDR en el Chromecast Ultra de Google

Hay quien podría pensar que un Chromecast 4K no tiene mucho sentido porque las televisiones actuales cuentan todas con versiones de las principales aplicaciones que utilizamos para ver series o películas en streaming. Así que aplicando esa lógica no tendría sentido intentar convertir en Smart un dispositivo que ya lo es pero entonces, ¿qué otros usos le podamos dar?

El primero, y sin querer parecer redundantes, es convertir en Smart una televisión 4K que no lo fuera. De existir el caso, claro, sería perfecto, pero serán muy pocos los modelos que haya en el mercado en esta situación. Fuera de eso, hay dos opciones: una es que tengamos un monitor UHD para ordenador con varias entradas HDMI que podemos aprovechar, y por otro que somos unos gamers recalcitrantes y vamos a disfrutar de los videojuegos de Google Stadia en 4K HDR en nuestro televisor.

¿Cómo conseguir una reproducción 4K?

A diferencia de los Chromecast convencionales que soportan resoluciones máximas 1080p, el modelo Ultra viene con un elemento que nos permite garantizarnos una velocidad de conexión suficiente para reproducir vídeos en 4K. Sean cuales sean las circunstancias. Y es la presencia en el adaptador de corriente que suministra energía a la llave HDMI de un puerto Ethernet tradicional. Ese que casi ya no se ve ni en los ordenadores.

Puerto Ethernet del Chromecast Ultra de Google.

Es un poco engorroso porque debemos tener la televisión y el Chromecast cerca del router, pero se convierte en la mejor solución si no queremos depender de la tecnología Wifi 5G, que es la que soporta estas velocidades de transmisión para resoluciones tan altas. Estamos hablando, recordadlo de 3840x2160 pixels.

La gran ventaja de conectar un cable Ethernet al Chromecast es que la señal es completamente estable y no sufre ninguna caída en el bitrate porque su enlace es directo. El Wifi 5G también es muy rápido, con velocidades superiores a los 860Mbps pero estamos al albur de que no haya interferencias o una demanda excesiva de consumo por parte del resto de dispositivos que tenemos en casa. Y que no hará falta decir que son muchos: smartphones, tablets, ordenadores, consolas de videojuegos, etc.

Eso sí, en lo que sí es un buen aliado este Chromecast Ultra es a la hora de compartir fotos y vídeo familiares en la televisión (sea Smart o no) desde un smartphone o tablet gracias a Google Fotos. Y es que por culpa de la conectividad Wifi 5G podréis ver lo que grabáis en 4K (y HDR) con el móvil sin pérdida en la pantalla de vuestra televisión. Sea Smart o no.