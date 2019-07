Alquilar coche, tan fácil como coger un Cabify

Paloma García Moreno

En 2001, Vicent Labella empezó a formarse en el alquiler desde abajo, en Nueva York, en una de las grandes compañías, Enterprise. En ella, ha sido director regional, vicepresidente regional en Detroit, hasta que llegó a director general de la marca en España en 2017 y saltó a la asociación de las cinco grandes empresas de alquiler, Aneval.

¿Cómo afectan las restricciones en Madrid, Baleares y las que vendrán?

Apoyamos las iniciativas anticontaminación. Pero no las trabas en una flota donde el 80% de los coches emite menos de 120 gr/km de CO 2 . El capítulo pegatinas supone dos millones de pérdidas al año y empieza a ser una moda. Baleares ya obliga a los eléctricos a llevar etiqueta ecológica, junto a la de la DGT. Sería más eficaz un lector automático de matrícula que reconozca las emisiones, etc. Una iniciativa proactiva es la de Canarias, que exime del Impuesto General Indirecto Canario en la compra de eléctricos.

¿Cuándo se extenderá el alquiler sin pisar el mostrador?

El carsharing tiene su origen en el rent a car, son perfectamente compatibles. El carsharing ha aportado un grado de digitalización que el alquiler de vehículos está aprovechando. Hoy el 36% de las contrataciones son online porque hemos invertido y las empresas ya están lanzando apps para no pisar el mostrador.

¿Bajarán las tarifas por la competencia de Cabify, Amovens, etc.?

No tienen porqué. Estas plataformas facilitan la movilidad en las ciudades y el rent a car, asociado al turismo, tiene un radio de acción más amplio. Pueden convivir. La competencia es sana y una baza para ofrecer un mejor servicio.

¿Cuál será la deriva del sector?

Son muchos factores. No es normal que haya 17 normas distintas. Nos preocupa que tras Baleares y Madrid haya un efecto contagio. No hay turismo sin movilidad y el alquiler de vehículos es clave como distribuidor del gasto territorial.