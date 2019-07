Samsung quiere pagarte por tu viejo iPhone, ¿sabes cuánto?

Todo el mundo sabe que las compañías buscan siempre la forma de quitarle clientes a la competencia, bien a través de campañas agresivas donde se tiran por tierra los méritos del otro, o bien pagando directamente por incentivar la compra de lo que nos quieren vender. Y con un Galaxy Note 10 a las puertas de ser presentado, Samsung está moviendo ficha.

Será el 7 de agosto en Nueva York cuando los coreanos presenten su nueva generación de Galaxy Note. El décimo, que vendrá con versión plus y todo y que busca, como todos los años, darle un bocado a Apple en las ventas de sus futuros iPhone 11 que serán presentados en el mes de septiembre.

Hasta 600 dólares por tu 'viejo' iPhone

En España Samsung tiene este tipo de programas activos desde hace tiempo y es posible venderles nuestro terminal a cambio de una cantidad que nos descuentan del precio del Galaxy que queramos adquirir. Ahora, en EE.UU., han puesto en marcha el plan renove para sus Galaxy Note 10 que incluye, como no puede ser de otra manera, a los iPhone de Apple.

Precios que Samsung paga por tus 'viejos' iPhone.

Y aquí podéis ver las valoraciones, con un máximo de 600 dólares para los iPhone XS Max, XS, XR y X, 350 para los iPhone 8, 8 Plus, 7 y 7 Plus y, por último, solo 250 por los iPhone 6 y 6 Plus. ¿Qué os parece?