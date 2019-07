Así es el nuevo SUV Pentium T77 Xiaomi Edition que cuesta 11.000€

Xiaomi vuelve a poner su nombre en un producto que, en teoría, está muy lejos de su imagen de tecnológica centrada en dispositivos móviles pero no, recordemos que en China cuenta con negocios de todo tipo adscritos a los sectores más variados. Y aunque en el pasado ya conocimos rumores sobre flirteos de los chinos con los automóviles, ahora se hacer realidad con un lanzamiento que es inminente.

Se trata del SUV Pentium T77 Xiaomi Edition y no, no es un coche eléctrico (por desgracia), pero viene equipado con tecnología puntera como si lo fuera. No se trata de un vehículo fabricado, diseñado o distribuido por Xiaomi sino un modelo al que le han añadido toda su potencia tecnológica para confeccionar una edición limitada que ya puede reservarse.

De crowdfunding y más barato

Hablar de un producto chino y, además, de Xiaomi, es venir a decir que nos va a salir mucho más barato que otras opciones parecidas de marcas más consolidadas. Pues en este caso vuelve a ser así. Este SUV Pentium T77 Xiaomi Edition cuenta con un motor turboalimentado de 1,2L, caja de cambios de 6 velocidades y una potencia de 143CV, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 181Km/h.

Xiaomi

Pero eso no es lo interesante. El coche viene equipado con el Xiao AI que se incorpora al coche con forma de holograma 3D en el propio salpicadero, capaz de activarse por voz y que guía al conductor ofreciéndole información sobre carreteras, rutas, etc. de manera constante. Lógicamente, el coche puede conectarse a cualquiera de nuestros dispositivo móviles de Xiaomi para conseguir un funcionamiento mucho más inteligente del conjunto.

Ahora mismo, el coche se encuentra en las páginas de Youpin, en una fase de crowdfunding que nos permite comprarlo a un mejor precio del que tendrá cuando llegue a los concesionarios, con algunos descuentos en el principal modelo de la gama. Así, de reservarlo ahora nos podremos ahorrar unos 400 euros sobre un coste total que podría quedarse en apenas 11.000 euros.

Esta oferta es válida hasta el 29 de agosto, momento en el que este SUV Pentium T77 Xiaomi Edition se comercializará a su precio de tarifa sin descuentos. Eso sí, aquellos que lo quieran reservar ahora mismo tendrán que hacer un primer pago en la plataforma de unos 490 euros y, así, se asegurarán este vehículo al mejor precio posible.