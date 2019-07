Cómo descargar compras de otros miembros de tu familia en la Play Store

Las compras en familia llegaron a Android hace relativamente poco, cuando Google permitió por fin agrupar varias cuentas para permitirnos adquirir todo tipo de contenidos online una sola vez, adquiriendo la posibilidad de compartirlo después con nuestros hijos, padres, madres, hermanos, etc. Algo parecido a lo que estrenó Apple con su ID para iOS, tvOSs y macOS hace ya algunos años y de lo que ya os hablamos hace unos días.

Pues bien. Como el objetivo es que cualquier miembro de la familia compre contenidos y los demás puedan utilizarlos sin pasar por caja, pues os vamos a contar cómo podéis encontrar esos ítems fácilmente desde la Play Store de Android que tenéis instalada en vuestros teléfonos y tablets.

Descarga todo lo que haya comprado el grupo

Es importante decir que no todas las aplicaciones o juegos, principalmente, permiten esta compra en familia ya que, en muchos casos, cuando estos contenidos se desarrollaron hace algunos años no existía esa opción. Recordad que la decisión última de que un contenido pueda ser compartido o no dependen de los desarrolladores y Google muchas veces no tiene voz y voto. Otra cosa es que recomiende que se permita siempre esa opción.

Así que lo primero que tenemos que ver cuando vamos a hacer una compra en la Play Store es si ese contenido se puede compartir después con el resto de familiares. Si es así y queremos ir a descargarlo, solo tenéis que abrir la Play Store de Google.

Arriba en la ventana del buscador, donde se lee Google Play, veréis tres líneas horizontales. Pues bien, tocamos ahí e iremos a la parte donde se gestionan todos los detalles de nuestra cuenta activa en el móvil. Si tenéis una familia configurada dentro del ecosistema de los de Mountain View, veréis ahí la opción de Colección familiar. Pulsáis en ella e iréis a otra pantalla en la que os deben aparecer todas las compras realizadas por el grupo y quién ha hecho cuál.

Para bajarlas a vuestro terminal, solo hay que pulsar en Instalar y ya estará. Todo lo que hayáis comprado con una de las cuentas de la familia se podrá utilizar en cualquier dispositivo que use una cuenta de Google activa. Recordad que, en caso de compras accidentales o problemas con ellas, tenéis la opción de devolverlas respetando siempre unas condiciones que la Play Store impone a todos los ítems que vende.